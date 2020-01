Probabili formazioni Napoli Fiorentina/ Quote: Demme e Cutrone titolari? (Serie A)

L’analisi delle probabili formazioni di Napoli Fiorentina ci parla dell’anticipo serale di sabato 18 gennaio, per la 20^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020: alle ore 20:45 al San Paolo si gioca il rematch di una sfida di andata che era stata spettacolare, vinta dai partenopei non senza polemiche ma soprattutto con ben 7 gol. Allora in panchina c’era ancora Carlo Ancelotti; oggi a guidare gli azzurri è Gennaro Gattuso che ha migliorato le prestazioni della squadra ma non la classifica. Napoli undicesimo, Fiorentina più sotto ma reduce dalla fondamentale vittoria contro la Spal e dunque rilanciatasi; entrambe le squadre arrivano inoltre dalla qualificazione ai quarti di Coppa Italia e dunque affrontano con fiducia questo appuntamento. Aspettando il calcio d’inizio al San Paolo possiamo quindi fare una valutazione più approfondita sulle scelte dei due allenatori, analizzando e leggendo insieme le probabili formazioni di Napoli Fiorentina.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia di scommesse Snai ha fornito le quote per un pronostico su Napoli Fiorentina: la squadra favorita è quella di casa e nemmeno di poco, perché la somma che andreste a guadagnare con la sua vittoria (segno 1) corrisponde a 1,60 volte quello che avrete messo sul piatto. Il segno 2 che regola l’eventualità del successo viola vale 5,25 volte la puntata, mentre il pareggio identificato dal segno X porta in dote una vincita corrispondente a 4,00 volte la giocata con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI FIORENTINA

LE SCELTE DI GATTUSO

Per Napoli Fiorentina Gattuso ha scelte obbligate in difesa: Mario Rui è squalificato, Maksimovic non recupera, Koulibaly può tornare ma solo per la panchina e allora Di Lorenzo torna a giocare a destra con Hysaj a sinistra, al centro invece Luperto dovrà superare l’influenza per affiancare Manolas. Attenzione alla scelta del portiere: al netto della botta al fianco Meret sembra essere stato sorpassato da Ospina nelle gerarchie, dunque favorito il colombiano. A centrocampo da valutare l’inserimento di Demme, che può sfilare la maglia a Fabian Ruiz; Lobotka siederà invece in panchina con Allan e Zielinski che restano titolari sulle mezzali. In attacco si rivede Mertens, che potrebbe essere a disposizione dalla panchina; in campo invece nuovo spazio a Callejon (sia pure sotto tono) che occuperà la fascia destra avendo dall’altra parte il capitano Lorenzo Insigne, naturalmente il centravanti della squadra sarà Milik.

GLI 11 DI IACHINI

Beppe Iachini torna ad avere tutta la rosa a disposizione, con la sola eccezione di Ribéry; Cutrone, in gol in Coppa Italia, si gioca il posto con Dusan Vlahovic mentre resta in vantaggio Federico Chiesa che sarà sicuramente titolare. La Fiorentina cambia poco, anche rispetto alla Coppa Italia dove il tecnico ha fatto ben poco turnover: vedremo ancora Lirola e Dalbert percorrere le corsie partendo dal centrocampo, con Pulgar che si tiene stretta la maglia di playmaker ma soprattutto Benassi che ancora una volta giocherà titolare, facendo scalare Badelj in panchina. A completare la mediana ovviamente Castrovilli; in difesa comanda German Pezzella che sarà costretto a saltare i quarti di Coppa Italia (è stato espulso mercoledì), con lui Milenkovic e Martin Caceres a protezione di Dragowski (risparmiato contro l’Atalanta) e dunque per i viola ci saranno ben poche sorprese al San Paolo.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Hysaj; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, L. Insigne

A disposizione: Meret, Karnezis, Koulibaly, Ghoulam, Elmas, Demme, Lobotka, Gaetano, Lozano, F. Llorente, Mertens, Younes

Allenatore: Gennaro Gattuso

Squalificati: Mario Rui

Indisponibili: Malcuit, Ni. Maksimovic

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; F. Chiesa, Cutrone

A disposizione: Terracciano, Venuti, Ranieri, Ceccherini, Terzic, Zurkowski, R. Ghezzal, Badelj, Eysseric, K. Boateng, Vlahovic, R. Sottil

Allenatore: Giuseppe Iachini

Squalificati: –

Indisponibili: Ribéry



