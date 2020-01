Video/ Fiorentina Atalanta (2-1): gol e highlights, viola ai quarti di Coppa Italia

Vittoria viola nella partita valida per gli ottavi di Coppa Italia allo stadio Franchi: il video di Fiorentina Atalanta ci racconta una sfida terminata con il punteggio di 2-1, nella quale a dire il vero sono stati a lungo i nerazzurri a condurre il gioco, ma il calcio spesso regala sorprese e così sono stati i padroni di casa a festeggiare vittoria e qualificazione (affronteranno l’Inter ai quarti). La Fiorentina di Beppe Iachini è stata brava a passare in vantaggio dopo soli 11 minuti con il primo gol viola di Patrick Cutrone. L’Atalanta di conseguenza ha preso l’iniziativa e ha anche colpito due legni prima del gol del pareggio, firmato dall’ex di turno Josip Ilicic al 67’ minuto. Subito dopo l’espulsione di German Pezzella sembrava spalancare la strada a una rimonta completa per la Dea, invece è stata la Fiorentina a colpire in contropiede e il gol di Pol Lirola al minuto 84 ha deciso l’incontro.

VIDEO FIORENTINA ATALANTA: LE DICHIARAZIONI

Al termine di Fiorentina Atalanta, i protagonisti hanno commentato la partita in zona mista. Notevole e giustificata la soddisfazione del match-winner Pol Lirola: “Non ci sono parole per descrivere la sensazione che ho provato quando è entrata la palla: la città meritava una vittoria così e moralmente un successo così ci dà consapevolezza che possiamo fare grandi cose. Nel primo tempo si son viste grandi cose, nella ripresa siamo calati ma nelle ultime tre gare abbiamo fatto bene. Penso che adesso c’è più compattezza in difesa e siamo più squadra”. Per l’Atalanta, ecco le parole del mister Gian Piero Gasperini ai microfoni della Rai: “La squadra oggi mi sembrava affaticata, non ha recuperato dopo Milano. Andavamo qualche marcia sotto, e nonostante questo abbiamo avuto la possibilità di vincere, ma la Fiorentina aveva più energie di noi. Nel primo tempo abbiamo un po’ ballato dietro, la partita di Caldara però è stata positiva. Nel secondo tempo abbiamo sbagliato gol abbastanza facili. Dopo il pareggio e l’espulsione di Pezzella sembravamo poter vincere, ma ci sono mancate le energie. La Fiorentina ha voluto vincere di più. Gomez e Ilicic sono entrati nella ripresa, ma anche nel primo tempo abbiamo avuto opportunità come la clamorosa traversa di Pasalic, mentre nella ripresa siamo solo stati attenti dietro”.

CLICCA QUI PER IL VIDEO FIORENTINA ATALANTA, HIGHLIGHTS E GOL



