Probabili formazioni Napoli Fiorentina/ Quote, Ikoné sarà titolare? (Coppa Italia)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI FIORENTINA: CHI GIOCA AL MARADONA?

Le probabili formazioni di Napoli Fiorentina ci conducono a parlare della partita che si gioca per gli ottavi di Coppa Italia 2021-2022: squadre in campo al Diego Maradona, alle ore 18:00 di giovedì 13 gennaio. Una partita molto interessante, che mette di fronte i partenopei reduci dall’importante vittoria contro la Sampdoria, che ha confermato il terzo posto in Serie A, e i viola che in questa stagione stanno decisamente facendo bene, perché non lottavano per l’Europa da tempo e sicuramente hanno fatto un salto di qualità, ma sono anche ondivaghi come dimostra lo 0-4 incassato a Torino lunedì.

Probabili formazioni Napoli Fiorentina/ Diretta tv: poca scelta per Spalletti

Mettendo un attimo da parte la questione delle probabili formazioni Napoli Fiorentina, la partita di Coppa Italia può fare storia a parte: un po’ perché si gioca in gara secca, un po’ perché in una competizione del genere bisogna valutare le motivazioni e un po’, naturalmente, per le formazioni che si presenteranno in campo tra turnover e indisponibilità. Vedremo allora cosa succederà, ma mentre aspettiamo che arrivi il momento della partita possiamo fare una rapida valutazione sulle scelte che potrebbero venire operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Napoli Fiorentina.

CALCIOMERCATO FIORENTINA/ Barone: "Valutiamo qualche prestito, per Amrabat vedremo"

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a scoprire le quote che l’agenzia Snai ha previsto per un pronostico su Napoli Fiorentina. Favoriti ovviamente i partenopei: vale 1,75 volte la puntata sul segno 1, che identifica ovviamente la vittoria della squadra di Luciano Spalletti. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 3,90 volte la vostra giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo esterno della Fiorentina, con questo bookmaker porta in dote una vincita equivalente a 4,25 volte l’importo investito.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI FIORENTINA: LE SCELTE DEI DUE MISTER!

GLI 11 DI SPALLETTI

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Napoli Fiorentina. Parlare di turnover per Luciano Spalletti in Napoli Fiorentina è abbastanza riduttivo: i partenopei stanno affrontando una situazione complessa con gli uomini quasi contati, e dunque la squadra che giocherà in Coppa Italia sarà simile a quella vista domenica. Se non altro in difesa potremmo avere l’esordio di Tuanzebe, che andrebbe a sostituire uno tra Rrahmani e Juan Jesus – verosimilmente il kosovaro – e a centrocampo si prepara finalmente a tornare Fabian Ruiz, a questo punto candidato a prendere il posto di Lobotka con la conferma di Demme (ma a dirla tutta, anche il tedesco potrebbe finire in panchina). Per il resto, si va per le conferme: quella di Ospina in porta perché Meret è indisponibile, quella di Di Lorenzo e Ghoulam che andrebbero a giocare come terzini e poi quella di Petagna, matchwinner contro la Sampdoria e candidato a giocare nuovamente come prima punta o alle spalle di Mertens. Politano e Elmas sarebbero invece i due laterali alti; da vedere se Spalletti deciderà di puntare poi su qualche giovane, difficile però che lo faccia dal primo minuto.

DIRETTA/ Torino Fiorentina (risultato finale 4-0): Viola asfaltata, che Brekalo!

IL TURNOVER DI ITALIANO

Novità sul fronte dele probabili formazioni di Napoli Fiorentina. Qualche modifica in più la farà Vincenzo Italiano, che per l’occasione potrebbe far esordire Ikoné: nel tridente offensivo infatti l’ex Lille è pronto a giocare, con lui ci sarebbe Saponara sull’altro esterno mentre potrebbe esserci la conferma di Vlahovic, per assaltare il passaggio del turno e rendere ancora più positiva la stagione della Fiorentina. A centrocampo invece Lucas Torreira dovrebbe il regista designato per orchestrare il gioco; vedremo quindi Pulgar e Duncan che sono destinati ad agire in qualità di mezzali. A cambiare per la squadra viola sarebbe allora tutta la difesa: nella partita di Coppa Italia siamo pronti a rivedere Nastasic al centro dello schieramento, con lui a centrocampo spazio per Igor mentre il portiere sarebbe Terracciano. Come esterni bassi invece i favoriti sono Venuti e Terzic; se queste scelte fossero confermate, la Fiorentina si presenterebbe a Napoli con una difesa totalmente diversa rispetto a quella che ha incassato quattro gol sul campo del Torino.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI FIORENTINA

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Tuanzebe, Juan Jesus, Ghoulam; Demme, Fabian Ruiz; Politano, Mertens, Elmas; Petagna. Allenatore: Luciano Spalletti

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Nastasic, Igor, Terzic; Pulgar, Torreira, Duncan; Ikoné, Vlahovic, Saponara. Allenatore: Vincenzo Italiano



© RIPRODUZIONE RISERVATA