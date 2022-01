Video/ Torino Fiorentina (4-0) gol e highlights: show e poker granata! (Serie A)

VIEO TORINO FIORENTINA (4-0): CLAMOROSO POKER GRANATA

Il match tra Torino e Fiorentina, andato in scena allo Stadio Olimpico lunedì 10 gennaio, ha regalato una valanga di emozioni ai tifosi granata presenti sugli spalti e non solo, ma allo stesso tempo una grande delusione ai supporters viola. Il risultato finale dell’impegno valido per la ventunesima giornata del campionato di Serie A, infatti, è stato netto:

Un primo tempo da dieci e lode per la squadra di Ivan Juric, che in poco più di dieci minuti è riuscita a mettere a segno ben tre reti. La prima è stata realizzata al 19′ da Wilfried Singo con un colpo di testa su un cross di Mergime Vojvoda. Le altre due da Josip Brekalo, che è stato senza dubbio il migliore in campo nel match odierno. La rete del 2-0 al 23′, quando viene servito al centro dell’area da Sasa Lukic, che aveva recuperato un pallone d’oro su un rimpallo. L’altra sfruttando un errore in retropassaggio degli avversari, dopo avere saltato il portiere viola.

VIDEO TORINO FIORENTINA: IL SECONDO TEMPO

Il secondo tempo di Torino Fiorentina è stato meno frizzante del primo: i granata non hanno voluto infierire e allo stesso tempo gli uomini di Vincenzo Italiano hanno cercato di salvare il salvabile, evitando di commettere altri errori in fase difensiva. Non ci sono però riusciti del tutto. I padroni di casa sono infatti riusciti a chiuderla definitivamente al 58′ grazie ad una rete di Antonio Sanabria. Il poker è arrivato su una disattenzione di Igor.

Nel finale la Fiorentina ha provato a rendersi pericolosa quantomeno per rendere meno amaro il risultato, ma complice un po’ di sfortuna quest’ultimo non si è nuovamente sbloccato. Da segnalare, in particolare, i numerosi tentativi di Nico Gonzalez, che è apparso l’unico giocatore della compagine ospite ad andare a caccia della rete con convinzione.

VIDEO TORINO FIORENTINA: IL TABELLINO

TORINO (3-4-2-1): Gemello; Dijdij, Bremer, Rodriguez; Singo (st 43′ Zima), Lukic, Mandragora, Vojvoda; Praet (st 33′ Pobega), Brekalo (st 33′ Pjaca); Sanabria (st 43′ Warming). A disp. Berisha, Sava, Izzo, Buongiorno, Baselli, Kone, Linetty, Zaza. All.: Juric

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta (st 1′ Igor); Bonaventura, Torreira, Castrovilli (st 29′ Maleh); Callejon (st 1′ Saponara), Vlahovic (st 29′ Kokorin), Gonzalez (st 33′ Ikoné). A disp. Rosati, Dragowski, Venuti, Nastasic, Duncan, Terzic, Pulgar. All. Italiano.

ARBITRO: Marinelli di Tivoli (ass. Lombardi e Rossi; IV uomo Colombo; Var Maggiorni; Avar Alassio)

Reti: pt 19′ Singo (T), 24′ Brekalo (T), 31′ Brekalo (T), st 14′ Sanabria (T)

Ammoniti: pt 13′ Martinez Quarta (F), 29′ Djidji (T), st 10′ Vojvoda (T), st 17′ Igor (F)

