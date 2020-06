Probabili formazioni Napoli Juventus/ Khedira subito titolare? (Finale Coppa Italia)

Andiamo a presentare le probabili formazioni di Napoli Juventus: la finale di Coppa Italia 2019-2020 si gioca allo stadio Olimpico di Roma, alle ore 21:00 di mercoledì 17 giugno. Situazione paradossale, ovviamente dovuta alla pandemia da Coronavirus che ha fermato il calcio per oltre tre mesi: il torneo è iniziato a luglio e sarebbe dovuto terminare quasi un anno più tardi, ora nel giro di sei giorni viviamo la fase finale con le due semifinali di ritorno e appunto l’ultimo atto. Sia i partenopei che i bianconeri devono fare le loro scelte: hanno giocato lo scorso fine settimana e, dopo stasera, torneranno in campo pochi giorni più tardi per riprendere il loro cammino in Serie A. Con un mese di allenamenti di gruppo alle spalle, e soprattutto i lungo stop forzato, gli infortuni sono dietro l’angolo ed è anche per questo che sono state approvate le cinque sostituzioni e la lotteria dei rigori subito dopo i tempi regolamentari (in caso di parità), ma soprattutto è per questo che i due allenatori potrebbero cambiare rispetto alle semifinali. Vediamolo nel dettaglio: aspettando che la partita prenda il via, studiamo le possibili scelte da parte dei due tecnici analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Napoli Juventus.

QUOTE E PRONOSTICO

Sono i bianconeri a essere favoriti in Napoli Juventus: secondo le stime dell’agenzia Snai la Vecchia Signora ha più probabilità di portare a casa la vittoria, con un 2,05 di valore posto sul segno 2 che è quello da giocare per questa eventualità. Il segno 1 regola invece il successo dei partenopei, e vi permetterebbe di incassare 3,75 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il pareggio, che come detto porterebbe subito ai calci di rigore la finale di Coppa Italia, è identificato dal segno X e vale 3,50 volte la vostra puntata con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI JUVENTUS

GLI 11 DI GATTUSO

Gennaro Gattuso sembra avere le idee chiare per Napoli Juventus: come avevamo già detto, l’allenatore calabrese rimanderà in campo alcuni giocatori rimasti fuori contro l’Inter, ma panchinati nell’occasione proprio pensando alla finale. Nello specifico stiamo parlando di tre elementi, uno per reparto: in difesa dovremmo rivedere Mario Rui percorrere la fascia sinistra, a centrocampo Fabian Ruiz si riprenderà il posto di mezzala sul centrodestra mentre nel tridente offensivo la maglia sulla corsia sarà di Callejon. Ci sarà poi un quarto cambio, ma questo sarà forzato: Ospina, ammonito sabato sera, è squalificato e quindi lascerà la difesa della porta a Meret. Per il resto, sarà lo stesso Napoli: Nikola Maksimovic affianca ancora Koulibaly per sostituire l’infortunato Manolas, a destra opererà Di Lorenzo che come detto avrà Fabian Ruiz e Callejon sul suo lato di competenza, mentre sull’altro versante del campo opererà il solito Zielinski come mezzala con Lorenzo Insigne che si preoccuperà di allargarsi offensivamente per poi rientrare e calciare con il piede favorito. Resta allora la spina dorsale, che sarà rappresentata da Demme: il tedesco sarà il playmaker a orchestrare e dare ordine al gioco davanti alla difesa, mentre Mertens dovrebbe vincere il ballottaggio con Milik per operare da prima punta.

LE SCELTE DI SARRI

Cambia anche Maurizio Sarri, almeno due elementi: dalla parte dei bianconeri infatti possono tornare titolari Cuadrado e Khedira. Il colombiano però potrebbe operare sia come terzino destro, mandando in panchina Danilo, che nel ruolo di esterno offensivo (sulla stessa corsia), e allora sarebbe Douglas Costa a rimanere fuori; il tedesco ex Real Madrid invece sarebbe il sostituto di Pjanic, perché con lui titolare Sarri ripristinerebbe il centrocampo con Bentancur in qualità di regista, non potendo rinunciare a Matuidi che fornisce interdizione e recupero del pallone. Bonucci e De Ligt la coppia centrale a protezione di Buffon, Alex Sandro è praticamente certo del posto come terzino sinistro mentre davanti è inevitabile che a giocare saranno nuovamente Dybala, come centravanti tattico, e Cristiano Ronaldo che deve farsi perdonare il rigore calciato sul palo in semifinale. Da valutare Chiellini, Ramsey e Higuain: saranno tutti in panchina trattandosi di una finale secca, ma che poi siano realmente disponibili per essere mandati in campo è ancora tutto da dimostrare.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ni. Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, L. Insigne

A disposizione: Karnezis, Hysaj, Luperto, Ghoulam, Allan, Elmas, Younes, Politano, F. Llorente, Milik, Lozano

Allenatore: Gennaro Gattuso

Squalificati: Ospina

Indisponibili: Manolas, Lobotka

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo

A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Danilo, Rugani, Chiellini, De Sciglio, Ramsey, Pjanic, Rabiot, Bernardeschi, Higuain

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: –

Indisponibili: Demiral



© RIPRODUZIONE RISERVATA