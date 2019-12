Probabili formazioni Napoli Parma/ Diretta tv: le prime mosse di Gennaro Gattuso

Si giocherà solo domani sera alle ore 18,00 preso lo stadio San Paolo la sfida per la 16^ giornata di Serie A tra Napoli e Parma e certo siamo ben impazienti di conoscere le mosse degli allenatori alla vigilia del fischio d’inizio. Come infatti Gattuso disegnerà le probabili formazioni di Napoli Parma? Questa è la domanda che si pongono non solo i fan del club campano ma tutti gli appassionati di calcio, che solo in settimana hanno salutato Carlo Ancelotti (pur dopo il trionfo per 4-0 contro il Genk in Champions League) e hanno accolto l’ex rossonero come nuovo allenatore dei partenopei. Sappiamo infatti bene che il tecnico calabrese ha preferenza per il 4-3-3 ma essendo arrivato nel capoluogo campano solo mercoledì scorso, non possiamo già certo individuare dei caposaldi del suo schieramento per gli azzurri. Non faremo fatica in tal compito invece in casa del Parma: D’Aversa ha preparato bene i suoi a uno scontro incerto e fumoso e i ducali, in campo in schieramento titolare, si faranno trovare pronti a qualsiasi evenienza. Andiamo allora a scoprire le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Napoli Parma.

LE PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI PARMA

LE MOSSE DI GATTUSO

Come è facile immaginare, vi è molto mistero intorno alle mosse di Gattuso per le probabili formazioni di Napoli Parma: il nuovo allenatore ha avuto solo pochi allenamenti per conoscere la sua nuova squadra e certo quello che vedremo in campo domani sarà solo un primo esperimento. Conoscendo però un poco il carattere del tecnico, è lecito immaginare un primitivo 4-3-3 dove in difesa non vi saranno grandi novità: Manolas e Koulibaly saranno confermati al centro, come pure il duo Dio Lorenzo-Mario Rui ai lati del reparto. Qualcosa di nuovo si vede invece in mediana: Fabian Ruiz potrebbe infatti da regista al fianco di Allan e Zielinski, ma certo dobbiamo tenere d’occhio anche Callejon, che pure sulla carta non pare il primo giocatore adatto a Gattuso. Per l’attacco domani sarà ovviamente irrinunciabile Milik, specie dopo la tripletta segnata contro il Genk: spazio per Lozano e Insigne al fianco, pur con Mertens a disposizione.

LE SCELTE DI D’AVERSA

Sarà invece 4-3-3 confermato per D’Aversa per le probabili formazioni di Napoli Parma: il tecnico non vuole prendersi rischi e nonostante le assenze annunciate di Kucka e Inglese, riuscirà a mettere in piedi un 11 pieno di titolari. Ecco che allora domani in difesa vedremo ancora di fronte a Sepe Darmian, Iacoponi, Bruno Alves e Gagliolo, tutti sicuri di scendere in campo dal primo minuto. Maglie confermate anche in mediana nonostante l’assenza di Kucka: toccherà a Hernani, Brugman e Barillà completare il reparto, benchè rimangono a disposizione dalla panchina anche Grassi e Scozzarella. Pure per l’attacco dei ducali non vi sino grandi dubbi nel consegnare le maglie da titolari: spazio dunque a Cornelius in prima punta, con Gervinho e Kulusevski usati come esterni offensivi.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): 1 Meret; 22 Di Lorenzo, 44 Manolas, 26 Koulibaly, 6 M Rui; Allan, 8 F Ruiz, 20 Zielienski; 11 Lozano, Milik, 24 Insigne All. Gattuso

PARMA (4-3-3): 1 Sepe; 36 Darmian, 2 Iacoponi, 22 B Alves, 28 Gagliolo; 10 Hernani, 15 Brugman, 17 Barillà; 44 Kulusevski, 11 Cornelius, 27 Gervinho. All. D’Aversa



