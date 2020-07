Probabili formazioni Napoli Sassuolo/ Diretta tv, Callejon con Milik? (Serie A)

Eccoci all’analisi delle probabili formazioni di Napoli Sassuolo: in programma alle ore 21:45 di sabato 25 luglio, vale per la 36^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Nessun obiettivo per le due squadre, se non quello di portare a termine nel migliore dei modi la stagione: si chiuderà tra poco per i neroverdi che arrivano dalla sconfitta interna contro il Milan e vogliono ora blindare l’ottavo posto, difendendolo dagli assalti di un concreto Verona che sarà in campo domenica. Annata positiva per i ragazzi di Roberto De Zerbi, così anche per quelli di Gennaro Gattuso che dal suo arrivo in panchina ha cambiato le sorti del Napoli, senza riuscire a prendersi la qualificazione in Champions League ma lanciandosi ora verso il ritorno degli ottavi contro il Barcellona. Mercoledì gli azzurri sono caduti a sorpresa sul campo del Parma, e vanno a caccia di riscatto; valutiamo allora quali potrebbero essere le scelte da parte dei due allenatori e, aspettando il calcio d’inizio allo stadio San Paolo, andiamo a leggere nel dettaglio le probabili formazioni di Napoli Sassuolo.

La diretta tv di Napoli Sassuolo sarà disponibile esclusivamente sul canale DAZN1, che fa parte del bouquet della televisione satellitare al numero 209 del decoder Sky: come sempre esiste poi l’alternativa riservata ai soli clienti DAZN, quella cioè di seguire la partita di Serie A attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e dunque in diretta streaming video, o ancora dotarsi di una smart tv dotata di connessione a internet per installarvi direttamente la piattaforma.

Nelle probabili formazioni di Napoli Sassuolo ci sarà spazio per Malcuit? Gattuso ha ritrovato il suo terzino e potrebbe lanciarlo titolare per dargli soddisfazione, l’ex Lille se la gioca con Di Lorenzo ma su quella corsia c’è anche Hysaj, che eventualmente può essere dirottato a sinistra facendo rifiatare Mario Rui. In mezzo alla difesa, e a protezione del portiere Meret, dovremmo vedere una coppia centrale formata da Manolas e Nikola Maksimovic con riposo per Koulibaly, che deve iniziare a pensare alla Champions League; da valutare chi sarà il regista di centrocampo, tutto porta a pensare che si possa trattare di Lobotka con Demme avviato verso la panchina, ai lati dello slovacco Fabian Ruiz e Zielinski sono i candidati ideali ma a giocarsela c’è comunque anche Elmas. Davanti si rivede Milik, che dunque viaggia verso la maglia da titolare; con lui, verosimilmente, ci saranno Callejon e Lorenzo Insigne mentre Politano e Lozano torneranno ad accomodarsi in panchina pronti a dire la loro nel secondo tempo.ozano torneranno ad accomodarsi in panchina pronti a dire la loro nel secondo tempo.ozano torneranno ad accomodarsi in panchina pronti a dire la loro nel secondo tempo.

Gian Marco Ferrari rientra dalla squalifica, e giocherà Napoli Sassuolo: il centrale difensivo si piazza al fianco di Marlon e a protezione di Consigli, sugli esterni invece sembrano destinati a tornare titolari Toljan e Kyriakopoulos. De Zerbi ha fatto turnover contro il Milan, partita nella quale ha perso Bourabia per squalifica: dunque a centrocampo si dovrebbe ricomporre la cerniera formata da Magnanelli e Locatelli, attenzione però ad Hamed Traoré che può prendere il posto del numero 73. Nel reparto offensivo chiaramente tornano tutti i titolari, a cominciare da Djuricic e Boga: con Domenico Berardi i due compongono la linea di trequarti che ha fatto tante delle fortune neroverdi nel corso di questa stagione, allo stesso modo di Caputo che contro il Milan ha trovato su rigore il gol numero 19 del suo straordinario campionato. Il bomber però potrebbe anche finire inizialmente in panchina: il giovane Raspadori allora scalpita per una maglia.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Ni. Maksimovic, Hysaj; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Milik, L. Insigne

A disposizione: Karnezis, Malcuit, Koulibaly, Ghoulam, Mario Rui, Allan, Demme, Elmas, Younes, Politano, Mertens, Lozano

Allenatore: Gennaro Gattuso

Squalificati: –

Indisponibili: Ospina, F. Llorente

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; D. Berardi, Djuricic, Boga; Caputo

A disposizione: Pegolo, Turati, Muldur, Magnani, Chiriches, Peluso, Rogério, Obiang, Haraslin, Defrel, Raspadori

Allenatore: Roberto De Zerbi

Squalificati: Boga

Indisponibili: Romagna, Chiriches



