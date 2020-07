Probabili formazioni Napoli Sassuolo/ Quote: turnover per Gattuso (Serie A)

Napoli Sassuolo si gioca alle ore 21.45: le due formazioni al San Paolo giocheranno dunque questa sera un anticipo per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A. Parlando delle probabili formazioni di Napoli Sassuolo dobbiamo notare che a dire il vero in palio c’è poco. La sconfitta di Parma relega il Napoli a un settimo posto davvero modesto, indice di un campionato clamorosamente sotto le attese, ma l’Europa League per l’anno prossimo è in tasca grazie alla Coppa Italia e ora la priorità è prepararsi per il Barcellona. Il Sassuolo punta invece all’ottavo posto che è in un certo senso lo “scudetto” delle medio-piccole: una soddisfazione non da poco, ma dopo avere perso in casa con il Milan servono punti al San Paolo per rimanere davanti a chi insegue, soprattutto il Verona. Adesso però andiamo a scoprire le ultime notizie sulle probabili formazioni di Napoli Sassuolo.

PRONOSTICO E QUOTE

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SASSUOLO

LE MOSSE DI GATTUSO

Le probabili formazioni di Napoli Sassuolo potrebbero essere all’insegna di un turnover anche drastico per Gennaro Gattuso, che d’altronde gode di una rosa molto profonda, che ci fa capire come il Napoli non fosse certo una squadra da settimo posto. L’obiettivo ormai è mantenere l’intera rosa allenata verso il Barcellona ed ecco dunque che rispetto a Parma potrebbe cambiare quasi tutto. In attacco rientra Milik dalla squalifica, ma anche Mertens (per tutta la partita) e in parte Callejon hanno riposato contro il Parma, non ci stupirebbe se solo Insigne fosse di nuovo titolare. Il discorso d’altronde si applica ad ogni reparto: il centrocampo potrebbe anche cambiare al 100% considerando che di nuovo abbiamo sei nomi per tre posti, in difesa dovrebbe rientrare Manolas nella coppia centrale e altri cambi sono possibili per quanto riguarda i terzini. Ci aspettiamo almeno sette titolari differenti rispetto al Tardini.

LE SCELTE DI DE ZERBI

Sul fronte emiliano delle probabili formazioni di Napoli Sassuolo la migliore notizia per Roberto De Zerbi è che in difesa rientra dalla squalifica Ferrari, sicuramente titolare davanti al portiere Consigli (altra possibile novità rispetto al Milan è l’innesto dal primo minuto di Kyriakopoulos), mentre Magnanelli sostituirà a centrocampo lo squalificato Bourabia nella coppia mediana al fianco di Locatelli. Potrebbe essere confermato il modulo 4-2-3-1 e in attacco ci aspettiamo che possa partire titolare Djuricic; possibile inoltre che ci sia di nuovo spazio per il giovane Raspadori nel reparto offensivo completato poi naturalmente da Berardi e bomber Caputo, che va alla ricerca del prestigioso traguardo dei 20 gol segnati in campionato.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Elmas, Lobotka, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Kyriakopoulos, Ferrari, Marlon, Rogerio; Locatelli, Magnanelli; Berardi, Djuricic, Raspadori; Caputo. All. De Zerbi.

Squalificato: Bourabia.



