Probabili formazioni Napoli Spal/ Quote, possibile turnover per Gattuso (Serie A)

Con le probabili formazioni di Napoli Spal parliamo della partita che è in programma alle ore 19:30 di domenica 28 giugno e vale per la 28^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020. In virtù del calendario fitto per chiudere in tempo utile dopo il lockdown da Coronavirus, le due squadre tornano in campo a distanza di 5 giorni dall’ultimo impegno: per i partenopei è arrivata un’importante vittoria sul campo della sorpresa Verona, con la quale gli uomini di Gennaro Gattuso hanno festeggiato al meglio la vittoria in Coppa Italia e certificato ancor più il loro sesto posto, nella speranza (anche se sarà molto difficile) di andare a prendersi la qualificazione in Champions League. Per la Spal invece la Serie B è sempre più vicina: gli estensi sono anche stati sfortunati, beffati in pieno recupero dal Cagliari e dunque sconfitti in un match che invece sarebbe potuto essere importante per risalire la corrente. La distanza dal quartultimo posto è ampia, e questa sera l’impegno è del tutto ostico. Comunque, staremo a vedere quello che succederà: aspettando che le due squadre scendano sul terreno di gioco per la loro partita, vediamo quali possano essere le scelte da parte dei due allenatori nell’analisi approfondita delle probabili formazioni di Napoli Spal.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote per un pronostico su Napoli Spal, fornite dall’agenzia Snai, ci dicono che ovviamente i partenopei sono nettamente favoriti: il segno 1 per la loro vittoria vale infatti 1,27 volte la somma che deciderete di puntare con questo bookmaker, contro invece il valore di 11,00 che accompagna il segno 2 per il successo esterno degli estensi. Il pareggio, eventualità che come sempre è regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 5,75 volte l’importo che avrete giocato.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SPAL

LE SCELTE DI GATTUSO

Gattuso non ha particolari problemi nello stilare le formazioni di Napoli Spal: certo, i quattro diffidati del Bentegodi sono rimasti tali e il prossimo impegno sarà contro l’Atalanta, dunque un po’ di turnover ci sarà. In porta possibile conferma per Ospina, con Manolas ancora out saranno sempre Nikola Maksimovic e Koulibaly a giocare al centro della difesa lasciando invece a Di Lorenzo e Mario Rui le corsie laterali. A centrocampo a rimanere fuori dovrebbero essere inizialmente Demme e Zielinski, due dei diffidati: Lobotka ha recuperato e si può prendere la maglia come perno centrale, sul centrosinistra è pronto Fabian Ruiz o magari Elmas, dando riposo ad Allan. Nel tridente avanzato, attenzione alla possibilità che si riveda Lozano: il messicano, in gol martedì, potrebbe essere il giocatore utile a far riposare Lorenzo Insigne con Callejon che sarebbe titolare a destra, in mezzo invece dovrebbe esserci Mertens che farà staffetta con Milik.

I DUBBI DI DI BIAGIO

Anche Gigi Di Biagio ha “conservato” i quattro diffidati, e per Napoli Spal deve valutare la condizione dei tre infortunati. Per questo in porta potremmo vedere ancora Letica, con una difesa nella quale Thiago Cionek e Fares operano sugli esterni lasciando a Vicari e Bonifazi lo spazio per operare centralmente. In mediana potrebbe non cambiare nulla con Valdifiori (ex della partita) e Missiroli che si occuperebbero di giostrare come frangiflutti ma portando qualità alla manovra, concetto che sarebbe confermato anche con l’utilizzo di Valoti; il modulo potrebbe essere nuovamente il 4-2-3-1 con l’avanzamento di Strefezza e D’Alessandro sulla linea della trequarti, così come Lucas Castro che a quel punto opererebbe da supporto alla prima punta Petagna, che gioca questa partita come tesserato del Napoli in prestito alla Spal.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Ni. Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Elmas; Callejon, Mertens, Lozano

A disposizione: Meret, Hysaj, Luperto, Ghoulam, Allan, Demme, Zielinski, Politano, Younes, Milik, F. Llorente, L. Insigne

Allenatore: Gennaro Gattuso

Squalificati: –

Indisponibili: Manolas

SPAL (4-2-3-1): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Fares; Missiroli, Valdifiori; Strefezza, Castro, D’Alessandro; Petagna

A disposizione: D. Thiam, Sala, Reca, Tomovic, Felipe, Valoti, B. Dabo, Murgia, Tunjov, Floccari, Cerri

Allenatore: Luigi Di Biagio

Squalificati: –

Indisponibili: E. Berisha, Zukanovic, F. Di Francesco



