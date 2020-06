Video/ Verona Napoli (0-2): highlights e gol. Milik e Lozano non deludono! (Serie A)

Dopo la conquista della Coppa Italia, il Napoli riparte con il piede giusto anche in campionato mettendo in riga la squadra rivelazione del torneo, il Verona di Juric capace di battere la Juventus prima del lockdown. Il video con i gol e gli highlights di Verona Napoli 0-2 ci mostra la nuova impresa – perché di questo si tratta – dei ragazzi di Gattuso che con la quarta vittoria consecutiva mettono pressione alla Roma (stasera impegnata contro la Sampdoria) e magari cominciano segretamente a fare un pensierino sul quarto posto, a patto che l’Atalanta non prenda a pallonate la Lazio perché altrimenti 12 punti da recuperare in 11 giornate sono obiettivamente tanti. Di certo i partenopei, già certi della partecipazione alla prossima Europa League, ora non hanno più niente da perdere e da qui in avanti giocheranno con la leggerezza di chi sa di essersi rimesso in carreggiata dopo una prima parte di stagione da dimenticare. Questa battuta d’arresto non scalfisce i sogni europei degli scaligeri che sullo 0-1 erano pure riusciti a pareggiare i conti con Faraoni, peccato che Zaccagni – autore dell’assist – all’inizio dell’azione abbia toccato il pallone con il braccio, e con i regolamenti di quest’anno non c’è trippa per gatti. Milik e Lozano invece ci hanno messo la testa, curioso notare come entrambi i gol siano nati da calcio d’angolo, evidentemente le palle inattive sono il principale punto debole dell’Hellas che domenica prossima avranno comunque modo di rifarsi in casa del Sassuolo. Il Napoli invece ospiterà la SPAL che dopo la sconfitta interna contro il Cagliari sembra di fatto condannato.

LE DICHIARAZIONI

Non ha segnato, tuttavia Lorenzo Insigne è stato uno degli artefici della vittoria esterna del Napoli: “Sapevamo che questa gara ci avrebbe messo a dura prova sul piano fisico, durante i novanta minuti ci sono stati momenti in cui abbiamo sofferto ma ci può stare, fa parte del gioco”. Gennaro Gattuso prova a smorzare le polemiche in merito alle scelte tecniche: “Con i cinque cambi a disposizione tutti diventano indispensabili, magari la prossima volta toccherà a Younes farà la differenza. Io non porto rancore a nessuno ma in allenamento bisogna dare il 100% perché poi alla fine è il campo a parlare e scende in campo solo chi sta davvero bene. Penso sia riduttivo dire che oggi il Napoli sia stato compatto, quando avevamo palla non rinunciavamo a giocare, abbiamo fatto un ottimo lavoro soprattutto in fase di possesso”. Ivan Juric è ovviamente amareggiato per il KO: “Il Napoli ha vinto su due calci piazzati, i ragazzi sono stati bravissimi, purtroppo non siamo riusciti a finalizzare, ci è mancato il gol. Abbiamo mantenuto la nostra identità per tutti i novanta minuti, sono dispiaciuto per il risultato perché non meritavamo assolutamente di perdere. Per Di Carmine è pur sempre il primo anno in Serie A e non è facile affrontare gente come Koulibaly e Di Lorenzo, sono comunque soddisfatto della sua prova odierna”.

