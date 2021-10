Probabili formazioni Napoli Torino/ Quote: Spalletti punta su Meret tra i pali

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI TORINO: CHI IN CAMPO OGGI?

Si accenderà questa sera alle ore 18.00 e tra le mura dello stadio San Paolo la sfida per l’8^ giornata della Serie A tra Napoli e Torino: vediamo quali saranno le mosse dei tecnici per le probabili formazioni. Dopo la sosta per le nazionali, certo gli azzurri vorranno dare seguito al magnifico filotto di successi che ha caratterizzato la prima parte di stagione: per fare ciò Spalletti oggi punterà solo su i suoi titolari più in forma, facendo però attenzione nel valutare le condizioni di coloro che sono stati impegnati con le nazionali (e che magari sono tornati a Castel Volturno in ritardo).

Diretta/ Genoa Torino Primavera (risultato finale 2-2): Zanetti e Besaggio scatenati!

Di contro ecco invece il Toro di Juric, che torna in campo dopo ben altro tipo di risultati recuperati negli ultimi turni di Serie A: con un KO e due pari a cui porre rimedio, pure il tecnico dei granata oggi potrebbe fare fatica a fissare il suo miglior undici, tenuto poi conto che l’infermeria piemontese è ancora piena. Andiamo a vedere nel dettaglio quali saranno le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Napoli Torino.

Probabili formazioni Napoli Torino/ Diretta tv, Juric recupera Belotti (Serie A)

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del match della Serie A per l’ottavo turno, non esitiamo a concedere agli azzurri il favore del pronostico. Secondo le quote Snai per l’1×2 della sfida poi oggi la vittoria del Napoli vale 1.40, mentre il successo del Torino è stato dato a 7.75: per il pari ecco la valutazione di 4.75.

LE PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI TORINO

LE MOSSE DI SPALLETTI

Per le probabili formazioni di Napoli Torino, Mister Spalletti dovrebbe puntare ancora sul 4-2-3-1 come modulo di riferimento, dove pure non saranno pochi i titolari chiamati in causa. Ecco che allora già in attacco riavremo Osimhen, pure aggregatosi al gruppo in ritardo dopo l’esperienza con la nazionale: il nigeriano sarà accompagnato poi da Insigne e Politano (Lozano sarà in panchina) sull’esterno, con uno tra Zielinski e Elmas schierato sulla linea della trequarti. A centrocampo piano poi sicure le maglie di Fabian Luiz e Zambo Anguissa, tenuto conto che dalla panchina rimangono a disposizione solo il già citato Elmas e Demme (di ritorno dall’infortunio). Per la difesa sarà poi staffetta Meret-Ospina mentre di fronte al numero 1 avremo pronti dal primo minuto Mario Rui, Koulibaly, Rrahmani e Di Lorenzo: Malcuit poi è pure infortunato.

DIRETTA/ Torino Juventus (risultato finale 0-1) streaming: la decide Locatelli

LE SCELTE DI JURIC

Classico 3-4-2-1 per Mister Juric, che pure dovrà fare attenzione a fissare il suo 11 titolare, visti i tanti giocatori indisponibili o comunque in bilico. Questo già in attacco: con Pjaca e Verdi out e Belotti appena recuperato, oggi dovrebbe essere Sanabria la prima punta titolare questa sera, pure questo affiancato da Brekalo e Pobega, anche se quest’ultimo sarà costretto a stringere i denti oggi. Alle spalle dell’attacco dovremo poi riavere Lukic e Mandragora al centro dello schieramento e il duo Singo-Ansaldi per l’esterno del reparto: attenzione ad Aina e Baselli che comunque rimangono a disposizione dalla panchina. Va poi invece verso il forfait Ricardo Rodriguez, vittima di un problema al polpaccio durante l’impegno con la nazionale svizzera: potremmo allora avere Buongiorno in difesa, al fianco di Djidji e Bremer.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, M Rui; Zambo Anguissa, F Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen All. Spalletti

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Djidji, Bremer, Buongiono; Singo, Lukic, Mandagora, Ansaldi; Pobega, Brekalo; Sanabria All. Juric.



© RIPRODUZIONE RISERVATA