Video/ Fiorentina Napoli (1-2) gol e highlights: azzurri a punteggio pieno

Il Napoli sbanca il Franchi di Firenze in rimonta grazie alle reti siglate da Lozano e Rrahmani che rispondono al vantaggio di Martinez Quarta, come possiamo ammirare nel video Fiorentina Napoli 1-2. Per la compagine partenopea è la settima vittoria che significa punteggio pieno e primato in solitaria. Andiamo a rivivere tutte le emozioni della gara. Insigne prova subito il servizio per Osimhen, Dragowski esce con i tempi giusti. Cross di Callejon che prova a servire Nico Gonzalez, termina fuori la sfera. Primi minuti del match estremamente equilibrati. Koulibaly prende la sfera e rilancia provando ad impostare da dietro, lancio lungo. Pulgar prova a servire Callejon, lancio non preciso. Sono trascorsi quindici minuti di gioco, non si sblocca il match. Azione personale di Insigne che scende sulla sinistra e crossa, bravo Martinez Quarta a respingere. La prima occasione pericolosa è per la Fiorentina. Duncan trova Pulgar che calcia e trova la grande risposta di Ospina. La prima occasione seria della gara a favore dei viola. Anguissa ci prova di testa su un calcio d’angolo ma non centra la porta. Bella sfida tra Odriozola e Mario Rui, i due esterni stanno duellando spesso.

La sblocca la Fiorentina con Martinez Quarta! Calcio d’angolo battuto da Biraghi con Vlahovic che controlla la sfera e trova il difensore che in girata non lascia scampo ad Ospina. Bonaventura si becca il giallo dopo un colpo a Mario Rui. Bella azione di Lozano che entra in area e la mette in mezzo, Dragowski respinge la minaccia. Abbiamo superato la mezzora di gioco, decide al momento Martinez Quarta su assist di Vlahovic. Osimhen entra in area e viene abbattuto da Martinez Quarta, giallo e calcio di rigore per il Napoli. Lozano! Pareggia il Napoli! Dragowski para il rigore di Insigne, il capitano ci prova di nuovo di testa ma para ancora il portiere viola, arriva Lozano sulla ribattuta e ristabilisce la parità. Napoli che ora alza i ritmi per provare a ribaltarla. La rete di Lozano ha galvanizzato la compagine azzurra, manca ora pochissimo alla fine della prima frazione. Zielinski pesca Osimhen che ci prova in rovesciata e per un soffio non trova un gol assurdo. Termina la prima frazione tra Fiorentina e Napoli sul risultato di uno a uno.

Biraghi in mezzo da calcio d’angolo, per un soffio Vlahovic non trova la conclusione vincente. Angolo di Zielinski e colpo vincente di Rrhamani! Il Napoli la ribalta! Insigne pesca Osimhen che ci prova al volo ma non trova la porta. Ammoniti Pulgar e Anguissa intanto si prendono il cartellino giallo rispettivamente per un fallo su Lozano e Nico Gonzalez. Entra in area Bonaventura che viene fermato da Koulibaly. Sostituzioni nelle due compagini, gara che ora si è accesa. Nico Gonzalez supera Di Lorenzo e crossa per Vlahovic che liscia la sfera. Osimhen supera Martinez Quarta e crossa, Elmas arriva in ritardo all’appuntamento del gol. Scontro tra Osimhen e Milenkovic, resta a terra il nigeriano. Per fortuna si rialza il centravanti del Napoli. Fallo di Mario Rui su Sottil, arriva il giallo per l’esterno portoghese. Nel Napoli esce Insigne ed entra Demme.

Venti minuti alla fine di un match ancora apertissima. Azione personale di Politano che ci prova con l’esterno ma non inquadra la porta. Fiorentina con i cambi ora a trazione anteriore. Da sottolineare la prestazione di Koulibaly praticamente insuperabile. Nel Napoli entrano Petagna e Mertens per Fabian Ruiz ed Osimhen. Fiorentina che ora prova il tutto per tutto, il Napoli si difende. Fallo tattico di Demme su Nico Gonzalez e giallo per lui. Vlahovic ci prova di piatto ma non trova lo specchio. Termina il match, il Napoli vince contro la Fiorentina.

TABELLINO

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola (32′ st Benassi), Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura (32′ st Kokorin), Pulgar (20′ st Torreira), Duncan (32′ st Maleh); Callejon (13′ st Sottil), Vlahovic, Nico Gonzalez. A disposizione: Amrabat, Igor, Munteanu, Nastasic, Terracciano, Terzi, Venuti. Allenatore: Italiano.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz (39′ st Mertens), Anguissa; Lozano (13′ st Politano), Zielinski (13′ st Elmas), Insigne (25′ st Demme); Osimhen (39′ st Petagna). A disposizione: Ghoulam, Jesus, Malcuit, Manolas, Marfella, Meret, Zanoli. Allenatore: Spalletti.

ARBITRO: Sozza di Seregno

MARCATORI: 28′ pt Quarta (F), 38′ pt Lozano (N), 2′ st Rrahmani (N).

NOTE: Al 38′ pt Dragowski (F) respinge un rigore a Insigne (N). Ammoniti Quarta, Bonaventura, Pulgar (F); Anguissa, Rui, Demme (N). Recupero 1′ pt e 4′ st.

