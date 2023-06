Probabili formazioni Norvegia Svizzera Under 21, Europei/ Quote, Botheim e Ceide titolari? (22 giugno 2023)

PROBABILI FORMAZIONI NORVEGIA SVIZZERA U21: CHI GIOCA A CLUJ-NAPOCA?

Andiamo a parlare delle probabili formazioni di Norvegia Svizzera U21, la partita che si gioca a Cluj-Napoca giovedì 22 giugno (inizio alle ore 18:00) e che vale per il gruppo D degli Europei Under 21 2023, girone nel quale è inserita anche l’Italia il cui esordio è previsto in serata contro la Francia. Si affrontano al Constantin Radulescu due nazionali che partono alle spalle delle due rivali, ma che potrebbero togliersi soddisfazioni: nella sua ultima partecipazione agli Europei, pur risalente a 8 anni fa e con formula accorciata, la Norvegia era arrivata in semifinale.

La Svizzera invece era presente all’ultima edizione, ma dopo l’esordio con il botto (battuta l’Inghilterra) era stata eliminata per la differenza reti nella classifica avulsa, una beffa per una nazionale che adesso sta provando a ricostruire. Sarà interessante scoprire quello che succederà in campo, a proposito di questo adesso dobbiamo valutare quali potrebbero essere le scelte da parte dei due CT, dunque possiamo analizzare in maniera dettagliata i due schieramenti nella lettura delle probabili formazioni di Norvegia Svizzera U21.

QUOTE E PRONOSTICO

Volendo approfondire il discorso sulle probabili formazioni di Norvegia Svizzera U21, possiamo fare una rapida analisi sulle quote che l’agenzia Snai ha emesso per questa partita valida per la fase a gironi degli Europei Under 21 2023. Il segno 1 che identifica la vittoria degli scandinavi vi farebbe guadagnare 2,55 volte quanto messo sul piatto; il pareggio, che viene regolato dal segno X, porta in dote una vincita che corrisponde a 3,40 volte l’importo investito mentre con il segno 2, sul quale puntare per la vittoria dei rossocrociati, il bookmaker in questione vi premierebbe con una somma che equivale a 2,60 volte la vostra giocata.

PROBABILI FORMAZIONI NORVEGIA SVIZZERA U21

GLI 11 DI JALLAND

Sarà con tutta probabilità un 4-3-3 quello di Jan Peder Jalland in Norvegia Svizzera U21: qui certamente il pezzo forte è il centrocampo, dove Vetlesen comanda una linea che dovrebbe avere in Markus Solbakken il playmaker basso e in Mannsverk l’altra mezzala. In porta le gerarchie del Commissario Tecnico dovrebbero premiare Klaesson, che gioca (si fa per dire) nel Leeds; davanti a lui Daland e Rosler sono favoriti per fare i centrali del reparto arretrato, con Sebulonsen e Wolfe schierati invece in qualità di terzini. Davanti, abbiamo due volti noti: Botheim ha avuto spazio nella Salernitana anche se forse l’esplosione di Boulaye Dia e la presenza di Piatek gli hanno tolto qualcosa, Ceide invece nel Sassuolo non si è praticamente mai visto e gli Europei Under 21 2023 per lui potrebbero essere un trampolino di lancio. Anche Bobb è conosciuto: gioca nel Manchester City.

LE SCELTE DI RAHMEN

Nel 4-2-3-1 di Patrick Rahmen per Norvegia Svizzera U21 il punto di forza è probabilmente Dan Ndoye: gioca nel Basilea, e lo abbiamo visto avversario della Fiorentina nella semifinale di Conference League. Lui dovrebbe essere schierato titolare a destra, come laterale sulla linea della trequarti che contempla anche Imeri in posizione centrale e Males a sinistra; davanti a questi tre giocatori, che dovranno rappresentare il collante della nazionale rossocrociata, ci sarà Stojilkovic. In porta per la Svizzera U21 è favorito Keller; avremo poi Blum in qualità di terzino destro e Vouilloz che agirà a sinistra, come due centrali Rahmen dovrebbe puntare su Omeragic e Stergiou. Abbiamo poi la cerniera centrale che presidia il settore nevralgico del campo: qui Sohm dovrebbe fare coppia con Jashari.

PROBABILI FORMAZIONI NORVEGIA SVIZZERA U21: IL TABELLINO

NORVEGIA U21 (4-3-3): Klaesson; Sebulonsen, Daland, Rosler, Wolfe; Mannsverk, M. Solbakken, Vetlesen; Bobb, Botheim, Ceide. Allenatore: Jan Peder Jalland

SVIZZERA U21 (4-2-3-1): Keller; Blum, Omeragic, Stergiou, Vouilloz; Sohm, Jashari; D. Ndoye, Imeri, Males; Stojilkovic. Allenatore: Patrick Rahmen











