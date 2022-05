Probabili formazioni Palermo Feralpisalò/ Quote: solo conferme per Baldini e Vecchi?

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO FERALPISALÒ: CHI GIOCA AL BARBERA?

Le probabili formazioni di Palermo Feralpisalò ci introducono alla partita che si gioca alle ore 20:30 di domenica 29 maggio, presso lo stadio Renzo Barbera. È il ritorno della semifinale playoff di Serie C 2021-2022: sembrerebbe tutto già deciso visto che all’andata, giocata ovviamente nello stadio dei Leoni del Garda, i rosanero si sono imposti con uno squillante 3-0 esterno prendendosi un vantaggio nettissimo sui 180 minuti. Ricordiamo: la regola che premia la squadra messa meglio in classifica nella stagione regolare (in caso di parità) non esiste più, ma anche così il Palermo sembra davvero a un passo dalla finale.

Chi giocherà allora al Renzo Barbera? C’è chiaramente la possibilità che entrambi gli allenatori confermino gli schieramenti di qualche giorno fa: molto più probabile che lo faccia Silvio Baldini, Stefano Vecchi invece sarebbe maggiormente chiamato a sparigliare le carte ma è anche vero che è arrivato in semifinale playoff con delle idee ben precise, e adesso le potrebbe confermare. Vedremo quello che succederà sul terreno di gioco del Barbera; aspettando che la partita prenda il via proviamo a fare qualche rapida valutazione sulle scelte operate da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Palermo Feralpisalò.

QUOTE E PRONOSTICO

Vediamo quali sono le quote che l’agenzia Snai ha proposto per un pronostico su Palermo Feralpisalò, il ritorno della semifinale playoff di Serie C. Il segno 1 che identifica la vittoria dei rosanero vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,00 volte quanto messo sul piatto; siamo invece ad un valore di 3,25 volte l’importo investito sul segno X, che come sempre regola l’eventualità del pareggio, infine con il segno 2 (su cui dovrete puntare per l’affermazione esterna della Feralpisalò) la vostra vincita sarebbe equivalente a 3,70 volte la giocata con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO FERALPISALÒ

LE SCELTE DI BALDINI

Come detto, per Palermo Feralpisalò Silvio Baldini dovrebbe confermare tutti: nel suo 4-2-3-1 non ci sarà spazio per improvvisazioni sul tema, certo il 3-0 fuori casa è risultato di tranquillità ma siamo a 90 minuti dalla finale, e quindi il turnover non dovrebbe essere di casa. Lancini e Ivan Marconi si dispongono nuovamente a protezione del portiere Massolo; Buttaro e Giron saranno i due terzini di spinta, andrà in panchina Marco Perrotta che l’anno scorso aveva giocato i playoff di Serie C con il Bari, trovando anche più spazio in campo. Damiani e capitan De Rose dovrebbero invece essere i giocatori incaricati di presidiare la zona mediana, dando filtro e impostazione al Palermo; davanti sanno di potersela giocare Silipo e Fella così come Soleri, ma questi tre sono anche consapevoli del fatto che i favoriti per agire tra la trequarti e l’attacco sono altri, vale a dire Valente e Floriano che avranno il posto come esterni alti, Luperini che sarà impiegato alle spalle del centravanti e, naturalmente, il bomber Brunori Sandri che è autore di una stagione straordinaria e che di conseguenza sarà il titolare come prima punta.

I DUBBI DI VECCHI

Qualche dubbio in più per Palermo Feralpisalò potrebbe averlo Vecchi, che in difesa ritrova Legati: rientrato dalla squalifica, il centrale potrebbe agire in coppia con Bacchetti e dunque Eros Pisano potrebbe finire in panchina, oppure più probabilmente portare la sua esperienza a destra (per di più ruolo naturale) in luogo di Bergonzi, con la conferma di Corrado a sinistra. Avremmo poi un centrocampo che come sempre viene comandato da Federico Carraro; Guidetti sarà certo del posto al suo fianco, forse meno Balestrero che rischia sulla pressione di Hergheligiu e Mattia Corradi (c’è anche Damonte da considerare) ma tutto sommato parte favorito anche per la delicatissima partita dxel Baerba, forse l’ultima della stagione. Anche qui ci sarà un trequartista, che però agirà da solo tra le linee: Siligardi, un veterano, è in vantaggio su Di Molfetta che però rappresenta una valida alternativa, e forse questo è il punto di domanda più aperto per l’allenatore della Feralpisalò. Pochi dubbi invece per quanto riguarda il tandem offensivo, che sarà formato da Miracoli e Guerra a caccia dei gol per il grande ribaltone, difficile ma (almeno al primo minuto della partita) ancora possibile.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI DI PALERMO FERALPISALÒ

PALERMO (4-2-3-1): Massolo; Buttaro, Lancini, I. Marconi, Giron; Damiani, De Rose; Valente, Luperini, Floriano; Brunori. Allenatore: Silvio Baldini

FERALPISALÒ (4-3-1-2): Liverani; E. Pisano, Bacchetti, Legati, Corrado; Guidetti, F. Carraro, Balestrero; Siligardi; Miracoli, Guerra. Allenatore: Stefano Vecchi











