Probabili formazioni Polonia Svezia/ Quote: duello Lewandowski-Ibrahimovic?

PROBABILI FORMAZIONI POLONIA SVEZIA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Polonia Svezia ci accompagnano verso la partita che stasera allo Stadion Śląski di Chorzów sarà valida come finale dei playoff delle qualificazioni ai Mondiali Qatar 2022. La Polonia non ha giocato giovedì sera, perché avrebbe dovuto affrontare la Russia che è stata esclusa a causa dell’invasione dell’Ucraina, dunque bomber Lewandowski e compagni si giocheranno tutto in una sola sera, magari con il vantaggio di essere più freschi, oltre a quello del fattore campo.

La Svezia ha invece dovuto affrontare in semifinale la Repubblica Ceca, che gli scandinavi hanno piegato per 1-0 ai tempi supplementari dopo una partita non facile. Quattro anni fa erano presenti entrambe le Nazionali, stavolta è inevitabile che una delle due resti a casa: la posta in palio è altissima, scopriamo quali dovrebbero essere le mosse dei due c.t. analizzando le ultime notizie sulle probabili formazioni di Polonia Svezia.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Polonia Svezia in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. La Polonia parte leggermente favorita, magari anche grazie al fattore campo: il segno 1 è infatti quotato a 2,45, mentre poi si sale a quota 3,00 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 3,15 volte la posta in palio sul segno 2 qualora dovesse vincere la Svezia.

PROBABILI FORMAZIONI POLONIA SVEZIA

LE SCELTE DI MICHNIEWICZ

Nelle probabili formazioni di Polonia Svezia, ecco che il commissario tecnico dei padroni di casa, Czesław Michniewicz, dovrebbe optare per un modulo 3-5-2, con molti voti che sono noti anche in Italia. Il portiere sarà infatti Szczęsny e davanti a lui ci aspettiamo la linea a tre della retroguardia polacca composta da Bielik, Glik e Bednarek come titolari da destra a sinistra.

Nella folta linea del centrocampo a cinque della Polonia, ecco che da destra a sinistra ci aspettiamo titolari l’oriundo anglo-polacco Cash, Krychowiak, Moder, il napoletano Zieliński e Puchacz; infine, in attacco dovrebbe essere l’ex partenopeo Milik ad affiancare l’intoccabile bomber Lewandowski, che naturalmente avrà il compito di trascinare ai Mondiali Qatar 2022 la sua Polonia.

LE MOSSE DI ANDERSSON

Abbiamo parlato di Lewandowski, dall’altra parte della barricata delle probabili formazioni di Polonia Svezia è invece meno scontata la presenza di Zlatan Ibrahimovic nella coppia d’attacco titolare della Svezia del c.t. Janne Andersson, che infatti potrebbe anche schierare dal primo minuto il tandem d’attacco formato da Kulusevski e Isak, per centellinare le forze del rossonero, classe 1981.

Il modulo della Svezia dovrebbe essere il 4-4-2: negli altri reparti, ecco che ci aspettiamo titolare in porta Olsen; nella difesa a quattro da destra a sinistra dovrebbero trovare spazio Krafth, Lindelöf, Danielson e Augustinsson mentre a centrocampo ecco un’altra linea a quattro, nella quale dovrebbero agire dal primo minuto Claesson, Kristoffer Olsson, Ekdal e Forsberg.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI POLONIA SVEZIA

POLONIA (3-5-2): Szczęsny; Bielik, Glik, Bednarek; Cash, Krychowiak, Moder, Zieliński, Puchacz; Milik, Lewandowski. All. Michniewicz.

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Krafth, Lindelöf, Danielson, Augustinsson; Claesson, K. Olsson, Ekdal, Forsberg; Kulusevski, Isak. All. Andersson.

