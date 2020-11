Probabili formazioni Portogallo Francia/ Quote, tornano tutti i big! (Nations League)

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO FRANCIA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Andiamo a studiare le probabili formazioni di Portogallo Francia, sicuramente il big match nella penultima giornata di Nations League: sabato 14 novembre, alle ore 20:45 italiane, l’Estadio Da Luz di Lisbona aprirà le sue porte alla sfida che vale il primo posto nel girone e, di conseguenza, la qualificazione alla Final Four. Fino a questo momento entrambe hanno ottenuto 10 punti, battendo le altre avversarie e pareggiando tra loro: un mese fa a Saint Denis è finita senza reti, il che rappresenta un vantaggio per i lusitani, che vincendo sarebbero certi del pass, ma non lascia affatto indietro i Bleus che pareggiando con reti prenderebbero il comando nel girone, per poi dover affrontare un’ultima partita più malleabile contro la Svezia. Si può risolvere tutto stasera oppure no, staremo a vedere; quello che ora possiamo fare noi è un’analisi più dettagliata delle scelte da parte dei due CT, parlando e leggendo insieme le probabili formazioni di Portogallo Francia mentre aspettiamo il calcio d’inizio.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Portogallo Francia, dunque andiamo subito a vedere quali sono le quote previste per questa partita: il segno 1 per la vittoria della nazionale di casa vi farebbe guadagnare 2,50 volte quanto messo sul piatto, contro il valore di 2,90 volte la puntata che accompagna il segno 2 per il successo degli ospiti. Il pareggio, regolato come sempre dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,15 volte l’importo investito.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO FRANCIA

GLI 11 DI SANTOS

Tornano i titolari di Fernando Santos: nelle probabili formazioni di Portogallo Francia spicca ovviamente il nome di Cristiano Ronaldo, che ha riposato nell’amichevole contro Andorra e ora si prepara a guidare l’attacco. CR7 partirà largo a sinistra in quello che dovrebbe essere un 4-3-3: insieme a lui nel tridente offensivo potremmo vedere Bernardo Silva e un Diogo Jota che sta attraversando un momento di forma straordinario, mentre a centrocampo arretrerebbe Bruno Fernandes nel ruolo di mezzala tattica, pronto a trasformare lo schema della sua nazionale. A comandare la manovra ci aspettiamo William Carvalho, l’altro interno nella zona mediana del campo potrebbe allora essere il veterano Joao Moutinho; in difesa Ruben Dias e José Fonte sono favoriti per occupare lo spazio centrale a protezione di Rui Patricio, sulle corsie laterali abbiamo il ballottaggio Joao Cancelo-Nélson Semedo a destra e Raphael Guerreiro che senza troppe sorprese sarà titolare sull’altro versante.

LE SCELTE DI DESCHAMPS

Anche Didier Deschamps schiera ovviamente i suoi big per Portogallo Francia: avremo Lloris tra i pali, protetto da una difesa a tre che è ormai diventata la norma e che dovrebbe essere guidata da Varane, con Lucas Hernandez e Kimpembe che invece agiranno ai suoi lati. A centrocampo si alzano i due esterni che possono garantire grande spinta: salvo variazioni dell’ultimo secondo saranno ancora una volta Pavard a destra e il ritrovato Digne a sinistra, con una zona mediana nella quale sembra essere certo l’utilizzo di Pogba e Kanté che sono la coppia titolare fin dalla vittoria dei Mondiale, e che già occupavano una zona di campo che prevedeva due giocatori a supporto dell’attacco. Dove questa sera Deschamps potrebbe nuovamente puntare su Giroud: se fosse così sulla trequarti agirebbero Griezmann e Mbappé, in caso contrario attenzione anche alla candidatura di Martial o magari di Tolisso, con il Petit Diable a fare un passo avanti.

IL TABELLINO

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Joao Cancelo, Ruben Dias, Fonte, Raphael Guerreiro; Joao Moutinho, William Carvalho, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Diogo Jota, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Fernando Santos

FRANCIA (3-4-2-1): Lloris; Kimpembe, Varane, L. Hernandez; Pavard, Pogba, Kante, Digne; Mbappé, Griezmann; Giroud. Allenatore: Didier Deschamps



