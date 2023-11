Probabili formazioni Real Madrid Napoli/ Diretta tv: Mazzarri sfida Ancelotti (Champions, 28 novembre 2023)

Leggiamo le probabili formazioni di Real Madrid Napoli per provare ad anticipare le mosse di Carlo Ancelotti e Walter Mazzarri verso la sfida di domani sera al Santiago Bernabeu, nella quinta giornata del gruppo C di Champions League 2023-2024: i partenopei hanno la possibilità di qualificarsi agli ottavi, ma per farlo presumibilmente servirà vincere in casa di un Real Madrid che sta viaggiando a punteggio pieno. Dunque la sensazione è che, a causa del pareggio casalingo contro l’Union Berlino, il Napoli dovrà poi almeno pareggiare contro il Braga; al di là dei calcoli, al Bernabeu sarà una sfida affascinante e test anche in termini di personalità, a maggior ragione in una settimana aperta contro l’Atalanta e che si chiuderà contro l’Inter.

Il Real Madrid finora ha sempre vinto; in questo modo ha portato a casa l’obiettivo della qualificazione nel minor tempo possibile e adesso per il primo posto aritmetico basterà un pareggio interno contro gli azzurri, nel match che segna il ritorno di Walter Mazzarri in Champions League dopo ben 11 anni. Il big match tra due allenatori italiani sarà di conseguenza ancora più affascinante per noi, di conseguenza adesso ci focalizziamo sulle loro possibili scelte andando a leggere in maniera più approfondita le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Real Madrid Napoli.

DIRETTA REAL MADRID NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Real Madrid Napoli non sarà fornita dalla nostra televisione, perché questa è la partita che per la quinta giornata della fase a gironi è trasmessa su Amazon Prime, e dunque riservata ai possessori di un abbonamento al portale ovviamente in diretta streaming video o con l’opzione di una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID NAPOLI

LE SCELTE DI ANCELOTTI

C’è qualche dubbio per Carlo Ancelotti nelle probabili formazioni di Real Madrid Napoli: nel 3-0 al Braga è rimasto in panchina Bellingham, è difficile prevedere che l’inglese possa saltare due partite consecutive in Champions League e allora il turnover potrebbe toccare a uno dei tenori di centrocampo Modric, Kroos e Valverde a vantaggio di Dani Ceballos o Lucas Vazquez, che può anche fare il terzino, per cui pure Carvajal non è sicuro di partire titolare. Per il resto, Vinicius Junior è infortunato e saranno Joselu e Rodrygo a giocare davanti con Bellingham (o Brahim Diaz) trequartista; in difesa Alaba può tornare titolare a sinistra dopo la panchina in campionato, ma anche come centrale al posto di uno tra Rudiger e Nacho, in porta invece la scelta è obbligata, a giocare sarà Lunin.

LE MOSSE DI MAZZARRI

Le probabili formazioni di Real Madrid Napoli ci dicono che Mazzarri potrebbe cambiare qualcosa, anche perché il prossimo impegno in Serie A sarà contro l’Inter: dubbio tra Meret e Gollini per la porta, Juan Jesus dovrebbe essere il terzino sinistro, sull’altro versante ci sarà Di Lorenzo e in mezzo attenzione a Ostigard, che insidia uno tra Rrahmani e Natan. A centrocampo invece dovrebbero essere titolari i “soliti”: Lobotka regista e le due mezzali Zambo Anguissa e Zielinski; davanti Osimhen partirà dalla panchina e potrebbe avere uno spezzone, la prima punta dovrebbe essere Simeone, in vantaggio su Raspadori che fin qui ha giocato tanto, per lo stesso motivo Politano potrebbe andare in panchina a vantaggio di Elmas, mentre a sinistra ci sarà regolarmente Kvaratskhelia.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID NAPOLI: IL TABELLINO

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Rudiger, Alaba, Mendy; Lucas Vazquez, Kroos, Valverde; Bellingham; Joselu, Rodrygo. All. Ancelotti.

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.











