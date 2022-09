Probabili formazioni Repubblica Ceca Portogallo/ Quote: chi con CR7?

PROBABILI FORMAZIONI REPUBBLICA CECA PORTOGALLO: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Repubblica Ceca Portogallo ci permettono di avvicinarci alla partita che stasera si giocherà per la quinta giornata del gruppo 2 della Lega A di Nations League nella capitale ceca Praga. Tutto è ancora possibile per entrambe le formazioni, tuttavia il Portogallo con 7 punti ha legittime ambizioni di puntare alla Final Four di Nations League (che vinse nella sua prima edizione nel 2019) nonostante la sconfitta della scorsa giornata in Svizzera, che è costata il primato nel girone a CR7 e compagni.

Probabili formazioni Spagna Svizzera/ Quote: dubbi per Luis Enrique

La Repubblica Ceca con i suoi 4 punti deve pensare innanzitutto a evitare la retrocessione nella cosiddetta Lega B di questa manifestazione, nello scorso turno ha perso in Spagna e la sconfitta del Portogallo è stata una brutta notizia anche per i cechi, che adesso hanno un solo punto di vantaggio sugli elvetici. Tutto questo considerato, andiamo a scoprire tutte le ultime notizie circa le probabili formazioni di Repubblica Ceca Portogallo.

Diretta/ Germania Ungheria (risultato finale 0-1): Szalai la decide di tacco

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Repubblica Ceca Portogallo. Gli ospiti sono nettamente favoriti secondo le quote di Snai: il segno 2 infatti è quotato a 1,75, il segno X per il pareggio invece a 3,55, infine un successo casalingo della Repubblica Ceca pagherebbe 4,75 volte la posta in palio sul segno 1.

PROBABILI FORMAZIONI REPUBBLICA CECA PORTOGALLO

LE MOSSE DI SILHAVY

Qualche ballottaggio da valutare nelle probabili formazioni di Repubblica Ceca Portogallo tra i padroni di casa, schierati dal c.t. Silhavy con il 3-4-3, molto aggressivo almeno sulla carta. Vaclik tra i pali, linea a tre di difesa formata dal torinista Zima, Brabec e Jemelka, che però è in contesa con Kudela. A centrocampo gli esterni saranno Coufal a destra e uno tra Zeleny e Jankto a sinistra, con Soucek e Sadilek oppure Kalvach nel cuore della mediana. In attacco, infine, Barak e Hlozek dovrebbero agire a sostegno del centravanti, l’ex Roma Schick.

Probabili formazioni Danimarca Francia/ Diretta tv: assenze nei Bleus

LE SCELTE DI SANTOS

Passiamo adesso agli ospiti nelle probabili formazioni di Repubblica Ceca Portogallo, in campo con il modulo 4-3-3 e questi possibili titolari per il c.t. Fernando Santos: in porta c’è il romanista Rui Patricio, davanti a lui la difesa a quattro formata da Cancelo, Ruben Dias, Pepe e Nuno Mendes oppure Guerreiro. A centrocampo ci sarà spazio per Ruben Neves in cabina di regia, con Bruno Fernandes e Bernardo Silva ai suoi fianchi in qualità di mezzali. In attacco, ecco naturalmente Cristiano Ronaldo supportato da due fra Diogo Jota, il rossonero Rafael Leao e Joao Felix.

© RIPRODUZIONE RISERVATA