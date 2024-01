Probabili formazioni Roma Atalanta/ Diretta tv: Mourinho ritrova Dybala-Lukaku? (Serie A, 6 gennaio 2024)

Le probabili formazioni di Roma Atalanta ci offrono un antipasto della partita di domani sera allo stadio Olimpico. Una sfida dal sapore europeo; entrambe le formazioni mirano ad un piazzamento Uefa e il recente rendimento di entrambe può garantire uno spettacolo assicurato. Il posticipo della 19a giornata di Serie A può essere una ghiotta occasione per gli uomini di Giampiero Gasperini per strappare punti importanti in ottica Champions League. 3 vittorie nelle ultime 5 partite per i bergamaschi; salvo il passo falso contro il Bologna, l’Atalanta sta affrontando un periodo decisamente positivo scandito dall’ultima vittoria casalinga contro il Lecce.

Video/ Atalanta Sassuolo (3-1) gol e highlights: la Dea passa il turno! (3 gennaio 2024)

La Roma approccerà alla sfida casalinga contro l’Atalanta con una discreta pressione. L’attuale settimo posto in classifica la vede tagliata fuori dalle posizioni europee e l’andamento altalenante delle ultime sfide può essere considerato un fattore tanto preoccupante quanto fattore di stimolo. Solo due vittorie nelle ultime 5 partite con l’ultima sfida che ha visto i giallorossi perdere di misura contro la Juventus. La 19a giornata può dunque offrire l’assist per scavalcare proprio i bergamaschi in classifica che distano una sola lunghezza. Assodate le ambizioni di entrambe le compagini, scopriamo le probabili formazioni di Roma Atalanta alla vigilia del match.

Diretta/ Atalanta Sassuolo (risultato finale 3-1): la Dea passa! (Coppa Italia, 3 gennaio 2024)

DIRETTA ROMA ATALANTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Prima di addentrarci nelle probabili formazioni, è giusto ricordare che la diretta tv di Roma Atalanta, in modalità streaming, sarà come di consueto disponibile sulla piattaforma digitale DAZN. La sfida dell’Olimpico si aggiunge dunque alle restanti sfide di Serie A, trasmesse in esclusiva proprio dall’emittente.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA ATALANTA

LE MOSSE DI MOURINHO

In vista delle probabili formazioni di Roma Atalanta, le ultime notizie sembrano far felice Josè Mourinho. Il tecnico portoghese potrebbe poter contare sul tandem d’attacco Lukaku-Dybala; l’argentino ha smaltito le ultime grane fisiche e sarebbe quindi arruolabile dal primo minuto. Qualche rotazione sarà comunque necessaria dopo la recente sfida in Coppa Italia contro la Cremonese e per l’appunto Bove sembra essere preferito su Pellegrini. I giallorossi opteranno probabilmente per il 3-5-2; Rui Patricio a difesa dei pali con a supporto il trittico Mancini-Llorente-Ndicka. Sugli esterni agiranno da sinistra a destra Kristensen e Zalewski – con il primo favorito su Spinazzola – mentre la mediana dovrebbe essere affidata a Paredes e Cristante. Come già anticipato, pochi dubbi in attacco: la coppia Dybala-Lukaku può scaldare i motori.

Probabili formazioni Atalanta Sassuolo/ Quote, in porta torna Musso (Coppa Italia, 3 gennaio 2024)

LE SCELTE DI GASPERINI

Per le probabili formazioni di Roma Atalanta, vediamo come potrebbero disporsi in campo i bergamaschi. Giampiero Gasperini deve ancora fare i conti con alcune assenze importanti ma le alternative non sono per nulla da considerare come seconde linee. Scamacca ha finalmente smaltito l’ultimo infortunio e torna a disposizione, mentre ancora da valutare Rafael Toloi. Il tecnico italiano potrebbe proporre il consueto 3-4-1-2 con Carnesecchi in porta – favorito su Musso – e Scalvini, Djimsiti e Kolasinac a dirigere la fase difensiva. Zappacosta e Ruggeri sfrecceranno rispettivamente sulle corsia di sinistra e destra mentre a centrocampo sono pochi i dubbi: mediana affidata a De Roon ed Ederson con Koopmeiners pronto ad agire dietro Lookman e De Ketelaere.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA ATALANTA: IL TABELLINO

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Zalewki; Dybala, Lukaku. All. Mourinho

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri, Koopmeiners; Lookman, De Ketelaere. All. Gasperini.











© RIPRODUZIONE RISERVATA