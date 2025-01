PROBABILI FORMAZIONI ROMA GENOA: CHI GIOCA IL PRIMO ANTICIPO?

La Serie A scende in campo fin dal venerdì sera e allora è già tempo di dedicarci alle probabili formazioni Roma Genoa, sfida tra due allenatori che hanno migliorato i rendimenti delle rispettive squadre. La Roma di Claudio Ranieri ha intrapreso un cammino di rinascita, i risultati recenti sono buoni, compreso il pareggio in extremis a Bologna, però è chiaro che la Roma deve continuare a correre se vorrà tornare nelle posizioni di classifica che le competono: pochi calcoli quindi, in casa contro una rivale di caratura inferiore bisogna vincere.

Il Genoa però dal canto suo potrebbe togliersi la soddisfazione di un clamoroso sorpasso. Patrick Vieira ha in comune con Ranieri l’impatto più che positivo avuto sul Grifone dal momento del suo arrivo, la vittoria contro il Parma è la seconda nelle ultime tre giornate e più in generale il Genoa ha perso solamente una volta nelle ultime dieci. Insomma, sarà un venerdì sera non così scontato: un motivo in più per dedicarci ora alle probabili formazioni Roma Genoa…

UNO SGUARDO A PRONOSTICO E QUOTE

Prima però due parole sul pronostico per Roma Genoa secondo le quote Snai: giallorossi nettamente favoriti, con il segno 1 quotato a 1,53. Si toccherà poi quota 4,00 in caso di pareggio (segno X), mentre una vittoria del Genoa varrebbe 6,00 volte la posta sul segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA GENOA

TUTTO CHIARO PER RANIERI?

Le probabili formazioni Roma Genoa vedono Claudio Ranieri avere le idee abbastanza chiare, anche perché magari di turnover se ne parlerà da settimana prossima con il ritorno anche della Europa League. Per il momento possiamo indicare con ragionevolezza un modulo 3-5-2 che vedrà naturalmente Svilar in porta e davanti a lui la difesa a tre titolare, che in questo periodo è formata da Mancini, Hummels e N’Dicka; esterno destro sarà Saelemaekers, poi si entra nel cuore della mediana, dove nelle ultime settimane i preferiti sono stati Konè, il regista Paredes e capitan Pellegrini, mentre sulla fascia sinistra dovrebbe trovare posto Angelino; infine, anche in attacco dovrebbero esserci pochi dubbi, i punti di riferimento sono infatti la qualità di Dybala e le doti da centravanti di Dovbyk.

TANTE ASSENZE PER VIEIRA

Sul fronte ospiti, per Patrick Vieira certamente pesa il gran numero di assenti nelle probabili formazioni Roma Genoa. Di conseguenza ciò riduce i dubbi per l’allenatore francese del Grifone, che infatti dovrebbe puntare in modo chiaro su un modulo 4-3-3 con questi undici titolari: Leali che è ormai il titolare in porta; la difesa a quattro con De Winter terzino destro, i due centrali Bani e Vasquez, a sinistra infine Martin; a centrocampo invece indichiamo Kasa come perno centrale, affiancato dalle due mezzali nordiche Frendrup e Thorsby; infine, il tridente d’attacco dovrebbe invece essere tutto italiano, con Zanoli e Miretti ali ai fianchi della prima punta Pinamonti.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA GENOA: IL TABELLINO

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, N’Dicka; Saelemaekers, Konè, Paredes, Pellegrini, Angelino; Dybala, Dovbyk. All. Ranieri.

GENOA (4-3-3): Leali; De Winter, Bani, Vasquez, Martin; Frendrup, Kasa, Thorsby; Zanoli, Pinamonti, Miretti. All. Vieira.