DIRETTA GENOA PARMA: PUNTI DELICATI IN PALIO A MARASSI

La diretta Genoa Parma aprirà alle ore 12.30 di oggi, 12 gennaio 2025, la domenica della ventesima giornata di Serie A allo stadio Luigi Ferraris di Marassi. Il lunch match della prima di ritorno metterà di fronte due formazioni che al termine dell’andata avrebbero raggiunto il fondamentale obiettivo della salvezza, però il cammino è naturalmente ancora molto lungo e quindi la diretta Genoa Parma metterà in palio punti ancora molto pesanti per confermare questo obiettivo anche quando conterà di più, cioè evidentemente alla fine del campionato.

Il Genoa di recente ha dimostrato una più che notevole solidità, avendo perso solamente una delle ultime nove partite giocate, con tre vittorie e ben cinque pareggi, compreso il buon 0-0 a Lecce di settimana scorsa, sul campo di una rivale per la salvezza. La parola d’ordine di Patrick Vieira sembra quindi essere “regolarità”, mentre più alti e bassi sono presenti per il Parma di Fabio Pecchia, protagonista nella prima partita del nuovo anno di un altro pareggio per 0-0, in questo caso sul campo del Torino. A caccia dei primi gol del 2025, chi otterrà più soddisfazioni dalla diretta Genoa Parma?

GENOA PARMA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Cogliamo adesso l’occasione per sottolineare che la diretta Genoa Parma sarà un’esclusiva della piattaforma DAZN per i propri abbonati. Si tratterà quindi di una diretta streaming video, visibile anche in televisione a patto di avere un televisore dotato di connessione alla rete Internet, oltre che di abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA PARMA

Approfondiamo adesso il discorso relativo alle probabili formazioni per la diretta Genoa Parma. I padroni di casa di Patrick Vieira dovrebbero scendere in campo con un modulo 4-3-3 nel quale collochiamo De Winter, Bani, Vasquez e Martin nella difesa a quattro davanti al portiere Leali; in mediana spazio al terzetto con le mezzali Frendrup e Thorsby ai fianchi del regista Badelj; il tridente offensivo del Genoa potrebbe invece essere tutto italiano con le ali Zanoli e Miretti ai fianchi del centravanti Pinamonti.

La risposta del Parma di Fabio Pecchia dovrebbe invece concretizzarsi in un modulo 4-2-3-1 con il portiere Suzuki protetto dai quattro difensori Delprato, Valenti, Balogh e Valeri; da centrocampo in su potrebbe invece esserci qualche ballottaggio, a cominciare da Keita e Hainaut che si giocano il posto al fianco di Sohm; sulla trequarti è invece Almqvist ad insidiare Man, che parte comunque favorito per giocare dal primo minuto con Hernani e Mihaila sulla trequarti, alle spalle del centravanti che potrà essere Bonny oppure Cancellieri.

COSA CI DICONO LE QUOTE E IL PRONOSTICO?

Chiudiamo la nostra presentazione della diretta Genoa Parma con il consueto sguardo alle quote dell’agenzia Snai per il pronostico. Il segno 1 potrebbe essere favorito, infatti è quotato a 1,87 per la vittoria del Genoa, mentre il segno X varrebbe già 3,55 volte la posta in palio in caso di pareggio, infine è quotato a 3,90 il segno 2 qualora il Parma riuscisse a violare Marassi oggi pomeriggio.