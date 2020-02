Probabili formazioni Roma Lecce/ Quote: tante conferme per Fonseca (Serie A)

Questa sera alle ore 18.00 tra le mura dello Stadio Olimpico si accenderà la sfida tra Roma e Lecce, big match per la 25^ giornata della Serie A: andiamone a esaminare le probabili formazioni. Dopo anche la sfida in Europa league, Fonseca dovrà fare attenzione a fissare le probabili formazioni di Roma Lecce: il tecnico infatti non potrà troppo contare su un forte turnover, tra grandi assenze e necessità di conquistare i tre punti per rilanciasi inclassificabile dopo il KO subito contro l’Atalanta. Pure la squadra pugliese non è avversario da sottovalutare, anche se alla vigilia di questo turno Liverani ha da far fronte a una crisi in attacco importante, viste le assenze annunciate di Farias e Falco. Andiamo quindi ad esaminare da vicino le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Roma Lecce.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia della sfida di Serie A non esitiamo a concedere alla squadra di Fonseca il favore del pronostico. Il portale snai nell’1×2 ha fissato a 1.32 il successo della Roma, mentre la vittoria del Lecce vale 8.25: il pari è stato valutato a 5.75.

LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA LECCE

LE MOSSE DI FONSECA

Come riferito prima, per le probabili formazioni di Roma Lecce, Fonseca non potrò optare per un amplissimo turnover, pur dopo l’impegno contro il Gent in Europa. Ecco che allora anche questa sera sarà Dzeko il titolare in attacco con il supporto di Pellegrini sulla tre arti: per l’esterno si faranno trovare pronti Perotti e Under, ma certo sono possibili ballottaggi. Non così in mediana, con le maglie consegnate a Veretout e Cristante ( l’assenza annunciata di Diawara). Per la difesa pronti dal primo minuto Mancini e Smalling: ai lati però Spinazzola, Bruno Peres e Kolarov si giocano le ultime due maglie a disposizione nel reparto arretrato a quattro.

LE SCELTE DI LIVERANI

Sarà invece il 4-3-2-1 per il Lecce di Liverani, che come detto prima ha problemi in attacco. Confermato Lapadula prima punta, toccherà a Mancuso e Shakov agire sulla tre quarti, visto che pure Saponara ha dato forfait: pronti però a intervenire dalla panchina in caso di bisogno Tachtsidis e Petriccione. Sono maglie confermate però alla mediana a tre dei pugliesi: Deiola, Majer e Barak infatti non dubitano della loro titolarità. Stesso discorso vale per la difesa del club giallorosso: Liverani infatti confermerà ancora una volta Donati, Lucioni, Rossettini e Calderoni. E’ però ballottaggio tra i pali: favorito Vigorito benché il titolare Gabriel sia tornato a disposizione.

IL TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): 13 P Lopez; 33 B Peres, Fazio, 6 Smalling, 11 Kolarov; 4 Cristante, 21 Veretout; Perez, 7 Pellegrini, 8 Perotti; 9 Dzeko All. Fonseca

LECCE (4-3-2-1): 22 Vigorito; 7 Donati, 5 Lucioni, 13 Rossettini, 27 Calderoni; 37 Majer, 14 Deiola, 72 Barak; 8 Mancosu, 11 Shakhov; 9 Lapadula All. Liverani



© RIPRODUZIONE RISERVATA