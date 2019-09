Probabili formazioni Roma Sassuolo/ Quote: Mancini sarà titolare? (Serie A)

Roma Sassuolo si gioca alle ore 18.00: le due formazioni daranno vita a un posticipo della terza giornata di Serie A che sarà certamente molto atteso, dal momento che a sorpresa sono i neroverdi ad arrivare all’Olimpico davanti ai padroni di casa in classifica. Il Sassuolo infatti è reduce da una netta vittoria contro la Sampdoria, mentre la Roma ha cominciato con due pareggi, il secondo nel derby “dei pali”. Adesso Paulo Fonseca deve trovare la vittoria, ma Roberto De Serbi vuole volare in alto: andiamo allora senza indugio a vedere quali sono le probabili formazioni di Roma Sassuolo a poche ore da questa partita.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo ora uno sguardo anche al pronostico per Roma Sassuolo, secondo le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Padroni di casa logicamente favoriti sulla carta: il segno 1 è quotato a 1,70, si sale poi a quota 4,00 in caso di pareggio e fino a quota 4,50 in caso di segno 2, per chi avrà puntato sulle possibilità del Sassuolo.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SASSUOLO

I DUBBI DI FONSECA

Qualche dubbio nelle probabili formazioni di Roma Sassuolo per Paulo Fonseca: le assenze offensive naturalmente limitano la possibilità di scelta, il nuovo arrivato Mkhitryan potrebbe dunque essere subito titolare, altrimenti ci sarebbe l’avanzamento di Florenzi, che potrebbe giocare anche a destra facendo cambiare fascia a Zaniolo. Chi è certo del posto sembra essere Lorenzo Pellegrini, che agirà come trequartista a supporto di Dzeko, altro intoccabile. Nella coppia mediana ci sarà sicuramente Cristante, mentre il suo partner uscirà dal ballottaggio tra Veretout e Diawara, che vede l’ex della Fiorentina nettamente favorito. In difesa Smalling si è bloccato venerdì e di conseguenza sarà titolare Mancini; il suo compagno al centro dello schieramento sarà Fazio, a sinistra giocherà Kolarov e a completare la formazione della Roma ci sarà chiaramente il portiere Pau Lopez.

LE SCELTE DI DE ZERBI

Nelle probabili formazioni di Roma Sassuolo, Roberto De Zerbi gioca con il 4-3-3: le novità dovrebbero essere Peluso che sarà il terzino sinistro e poi Obiang a centrocampo. Per il resto la squadra dovrebbe essere confermata: spicca la scelta di Muldur rispetto a Toljan come terzino destro, davanti a Consigli ci sarà poi la coppia formata da Ferrari e Marlon. A centrocampo rischia di rimanere fuori Locatelli perché il regista sarà Traoré, di Obiang abbiamo già detto e per completare il terzetto dovrebbe essere Duncan, che dunque anche quest’anno mantiene una maglia da titolare. Nel tridente offensivo ci sono certezze: Caputo ha già trovato il modo di timbrare il cartellino con la sua nuova squadra, Domenico Berardi comanda la classifica marcatori mentre Boga ha definitivamente conquistato una maglia da titolare, di conseguenza l’ex Defrel sarà il jolly di lusso dalla panchina.

IL TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Fazio, Kolarov; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca.

A disposizione: Mirante, Fuzato, Santon, Cetin, Juan Jesus, Spinazzola, Diawara, Kluivert, Pastore, Kalinic.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Zappacosta, Under, Perotti, Smalling.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Peluso; Duncan, Traoré, Obiang; Berardi, Caputo, Boga. All. De Zerbi.

A disposizione: Pegolo, Russo, Toljan, Romagna, Chiriches, Kyriakopoulos, Locatelli, Magnanelli, Mazzitelli, Djuricic, Raspadori, Defrel

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Rogério, Bourabia.



