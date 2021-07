Probabili formazioni Roma Ternana/ Dzeko verso la panchina: c’è Zaniolo titolare?

PROBABILI FORMAZIONI ROMA TERNANA: CHI IN CAMPO OGGI?

Solo oggi alle ore 18.00 si accenderà la sfida amichevole tra Roma e Ternana ed è dunque tempo di esaminare le probabili formazioni dei due tecnici per questo secondo test, in preparazione alla prossima stagione del campionato italiano. Dopo l’ottimo successo ottenuto contro il Montecatini nella prima sgambata estiva, ci attendiamo ancora valanga di gol da parte dei giallorossi contro il club umbro, che pure potrebbe rivelarsi avversario davvero temibile. Se infatti pure la squadra di Lucarelli è solo all’inizio della preparazione estiva, pure va ricordato che Mourinho si troverà di fronte i rossoverdi autori di una stagione da record nella Serie C 2020-21 (28 vittorie e solo due ko in 36 giornate e pure il titolo di Supercoppa), pronti a fare scintille nella prossima stagione della cadetteria. Potrebbe dunque essere un banco di prova affatto scontato per i giallorossi, ma di sicura utilità. Chissà dunque come i due allenatori prepareranno le probabili formazioni di Roma Ternana.

LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA TERNANA

LE MOSSE DI MOURINHO

Trattandosi di un test amichevole, seppure di gran importanza, non ci è facilissimo immaginare le probabili formazioni di Roma Ternana: certo Mister Mourinho proverà comunque a dare spazio al maggior numero di giocatori possibili, magari anche confermando il 4-2-3-1 iniziale che abbiamo visto solo pochi giorni fa col Montecatini. Seguendo tale modulo di partenza, ecco che oggi potrebbe esserci spazio dal primo minuto per Fuzato tra i pali, con Mancini e Ibanez difensori centrali e la coppia Tripi-Calafiori pronta sull’esterno: pure ricordiamo pronti dalla panchina anche Reynolds e Feratovic, come anche Kumbulla, gran protagonista nell’ultima stagione. Per il centrocampo lo Special One potrebbe confermare la coppia Darboe-Diawara, visto che Veretout è stato visto allenarsi a parte negli ultimi giorni, assieme anche a Edin Dzeko. Il bomber bosniaco dunque potrebbe partire dalla panchina questa sera: al suo posto ecco Borja Mayoral, con Carles Perez e Ciervo sull’esterno e Zalewski confermato dal primo minuto sulla linea della tre quarti. Pure come abbiamo detto le alternative alla panchina non mancano, in primis Zaniolo che dopo un lungo periodo di stop è tornato a calciare il pallone e pure a segnare (contro il Montecatini): chissà quali saranno le ultime mosse di Mourinho contro gli umbri!

IL TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): Fuzato; Tripi, G. Mancini, Ibanez, Calafiori; Darboe, Diawara; Carles Pérez, Zalewski, Ciervo; Borja Mayoral. All.: Mourinho

