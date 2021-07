Diretta Roma Montecatini/ Streaming video tv: Mourinho si svela in amichevole!

DIRETTA ROMA MONTECATINI: ECCO MOURINHO!

Roma Montecatini, in diretta da Trigoria alle ore 18 di oggi, giovedì 15 luglio, è la prima amichevole estiva che la squadra giallorossa affronta in preparazione alla stagione 2021-2022. C’è grande attesa intorno alla società capitolina, per almeno due motivi: il primo è chiaramente la firma di José Mourinho, arrivata all’improvviso e del tutto inaspettata ma in grado di infiammare i cuori dei tifosi, come abbiamo avuto modo di vedere all’arrivo in città dello Special One e anche nella conferenza stampa di presentazione. Mourinho è garanzia di qualcosa di grosso, a prescindere da tutto: naturalmente, dovrà poi rispondere il campo.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA MONTECATINI/ Coppia centrale: chi sceglierà Mourinho?

Il secondo motivo di interesse è quanto accaduto nella stagione conclusa da poco: un settimo posto che ha consegnato una semplice qualificazione nella neonata Conference League e un ampi distacco dalle prime quattro impongono che la tendenza sia immediatamente archiviata, e anche questo è un dato che Mourinho ha più volte sottolineato. Vedremo allora come andranno le cose, intanto dobbiamo aspettare la diretta di Roma Montecatini per scoprire in che modo i giallorossi potrebbero disporsi sul terreno di gioco, il primo 11 di Mourinho è molto atteso e dunque possiamo provare a leggere insieme le probabili formazioni dell’amichevole.

Calciomercato Roma/ Florenzi in uscita? Su Dzeko c'è l'Inter ma Mourinho..

DIRETTA ROMA MONTECATINI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non è ancora chiaro se la diretta tv di Roma Montecatini godrà di copertura televisiva, anche perché la programmazione delle amichevoli estive può variare anche all’ultimo; ovviamente la cosa vale anche per il servizio di diretta streaming video, intanto possiamo dire che per le informazioni utili sul match potrete consultare le pagine ufficiali che la società giallorossa mette a disposizione sui social network, in particolare consigliamo di visitare gli account Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA MONTECATINI

Per Roma Montecatini Mourinho ha a disposizione 27 calciatori: parleremo in seguito dei tagli operati, nel frattempo possiamo dire che da una rosa ancora priva dei nazionali dovrebbe uscire un 4-2-3-1. In porta Fuzato o Boer – chiaramente ipotizziamo, ci saranno tanti cambi nel corso della partita – davanti a lui possibile vedere Reynolds e Karsdorp sugli esterni con due tra Kumbulla, Smalling e Gianluca Mancini a presidiare la difesa, e un centrocampo nel quale lo Special One potrebbe lanciare subito il giovane Darboe, affiancandolo ad Amadou Diawara (da verificare le condizioni di Lorenzo Pellegrini, che ha dovuto saltare gli Europei) o magari a Villar. Zaniolo potrebbe partire come trequartista alle spalle di Dzeko – o Borja Mayoral – poi sulle corsie laterali in avanti si giocano il posto Carles Pérez e Mkhitaryan che potrebbero essere titolari, naturalmente c’è anche la possibilità che Zalewski e Ciervo possano iniziare la partita amichevole, considerando che l’avversaria gioca in Eccellenza e di conseguenza non rappresenterà un test troppo impegnativo.

Roma, Calendario Serie A 2021-2022/ Derby ritorno con la Lazio alla 30esima giornata

© RIPRODUZIONE RISERVATA