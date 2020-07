Probabili formazioni Roma Udinese/ Quote, pochi i dubbi di Gotti all’Olimpico

Si accenderà solo questa sera all’Olimpico, alle ore 21.45 il big match che concluderà la 29^ giornata della Serie A, previsto tra Roma e Udinese, di cui ora esamineremo da vicino le probabili formazioni. Siamo infatti curiosi di conoscere le mosse di Fonseca come di Gotti per le probabili formazioni di Roma e Udinese e soprattutto di scoprire come il tecnico portoghese riuscirà a risolvere l’emergenza a centrocampo che è scoppiata solo in questi giorni. Come è noto, dopo la sfida con il Milan, il giudice sportivo ha fermato Lorenzo Pellegrini e Veretout e pure non sarà ancora a disposizione del tecnico Zaniolo, il quale però non dovrebbe tardare ulteriormente il proprio ritorno in campo, dopo l’ultimo grave infortunio. Non dovrebbe al contrario, aver grandi problemi questa sera a consegnare le maglie da titolari Luca Gotti per la sua Udinese, tenuto pure conto che il tecnico ritrova pure Rodrigo De Paul, dopo la squalifica. Andiamo allora a controllare da vicino le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Roma e Udinese.

QUOTE E PRONOSTICO

Esaminando pure il pronostico del match della Serie A, non esitiamo a concedere ai giallorossi il favore della vittoria all’Olimpico, nella sfida coi friulani. Ecco che già il portale Snai, nell’1×2 ha fissato a 1.65 il successo della Roma questa sera, contro il più elevato 5.25, dato alla vittoria dell’Udinese: il pareggio ha rimediato la quota di 3.85.

LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA UDINESE

LE MOSSE DI FONSECA

Come riferito prima, per disegnare le probabili formazioni di Roma e Udinese il tecnico dovrà fare attenzione ad alcune assenze di peso che si registreranno a centrocampo. Fissato il consueto 4-2-3-1, ecco che già in mediana toccherà dunque a Diawara sopperire all’assenza di Veretout e fare compagnia a Cristante: sulla tre quarti invece Mkhitaryan dovrebbe vincere il ballottaggio con Pastore per la maglia da titolare. In avanti pure appare certa solo la titolarità di Edin Dzeko come prima punta: in corsia infatti Perotti e Cengiz Under rimangono in dubbio per un posto da titolare, con Kluivert e Carles Perez che scalpitano dalla panchina. Sono invece certezze per Fonseca in difesa: qui infatti stasera si collocheranno dal primo minuto Bruno Peres e Kolarov sulle corsie esterne, come pure la coppia Mancini-Smalling, adibita al centro del reparto arretrato, e posta di fronte a Mirante, titolare tra i pali (Pau Lopez ancora non è in condizione).

LE SCELTE DI GOTTI

Per le probabili formazioni di Roma e Udinese certo Gotti non rinuncerà al classico 3-5-2, dove pure alla vigilia del fischio d’inizio sono ben pochi i ballottaggi che si aprono nello schieramento. Sono infatti certezze incrollabili nell’attacco dei friulani, con le maglie da titolari consegnate a Okaka e Lasagna: pure in difesa il tecnico non ha dubbi nello schierare dal primo minuto, di fronte al numero 1 Musso, Rodrigo Becao, Troost Ekong e Nuytinck, benchè pure non scordiamo che dalla panchina scalpita Samir, già titolare contro l’Atalanta pochi giorni fa. Sono invece possibili diverse soluzioni nell’ampio reparto a cinque del centrocampo: qui infatti oggi paiono sicuri della propria maglia da titolare i tre centrali e dunque Fofana, Jajalo e De Paul. Per quanto riguarda le corsie esterne invece vediamo che si accende la lotta tra Stryger Larsen e Ter Avest, come tra Sema e Zeegelar, per una maglia da titolare.

IL TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): 83 Mirante: 33 B Peres, 23 Mancini, 6 Smalling, 11 Kolarov; 4 Cristante, 42 Diawara; 17 Under, 77 Mkhitaryan, 8 Perotti; 9 Dzeko All. Fonseca

UDINESE (3-5-2): 1 Musso; 50 R Becao; 5 Troost Ekong, 17 Nuytinck; 19 Stryger Larsen, 6 Fofana, 8 Jajalo, 10 De Paul, 12 Sema; 7 Okaka, 15 Lasagna All. Gotti



© RIPRODUZIONE RISERVATA