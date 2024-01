PROBABILI FORMAZIONI ROMA VERONA/ Diretta tv: Spinazzola oppure Zalewski? (Serie A, 19 gennaio 2024)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA VERONA: A CENTROCAMPO

Nelle probabili formazioni di Roma Verona naturalmente il debuttante Daniele De Rossi deve innanzitutto sciogliere un dubbio tattico fra il 4-3-3 e il 3-5-2, tenendo anche conto di varie assenze. La differenza tattica non sarebbe in realtà così clamorosa per quanto riguarda gli interpreti: ad esempio, sulle fasce vedremo a destra Kristensen, Spinazzola oppure Zalewski dall’altra parte, che contino come difensori oppure come centrocampisti; nel cuore della mediana invece ecco il terzetto formato da Bove, il regista Paredes e il capitano Pellegrini, da capire resta appunto se i due esterni agiranno sulla loro linea ma sugli interpreti non dovremmo avere grandi dubbi.

Giusto osservare che in proporzione le assenze dovrebbero fare più male al Verona di Marco Baroni, che in particolare deve fare i conti con ben tre squalificati. Il modulo di riferimento per l’Hellas dovrebbe essere il 4-2-3-1, quindi in mediana dovrebbero esserci per gli scaligeri due sole maglie da assegnare e dal primo minuto ci aspettiamo la coppia formata da Serdar e Folorunshio. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHI METTERÀ IN CAMPO DE ROSSI?

Con le probabili formazioni di Roma Verona presentiamo una partita che sarà fatalmente molto attesa nella ventunesima giornata di Serie A, dal momento che lo stadio Olimpico accoglierà per la prima volta Daniele De Rossi come allenatore della “sua” Roma dopo l’esonero di José Mourinho, che naturalmente ha fatto molto rumore. Adesso c’è un allenatore con pochissima esperienza, ma cuore giallorosso per eccellenza: per i sentimenti però ci sarà poco spazio, questa è una partita da vincere se non si vuole peggiorare ulteriormente una classifica già parecchio complicata in ottica quarto posto.

Il Verona invece proverà ad approfittare di questi giorni complicati: per l’Hellas un colpaccio nella capitale sarebbe di immenso valore nella lunga corsa verso la salvezza, a maggior ragione perché il Verona arriva dalla vittoria contro l’Empoli e un nuovo risultato positivo darebbe naturalmente fiducia agli scaligeri, specie in una trasferta così complicata. Di certo l’attesa attorno alla partita è notevole, scopriamo allora adesso tutte le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Roma Verona.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA VERONA

LE MOSSE DI DE ROSSI

Più che dall’avvento di De Rossi, le probabili formazioni di Roma Verona sono condizionate per i giallorossi dal gran numero di assenti, con le squalifiche di Cristante e Mancini a complicare ulteriormente la situazione, soprattutto in difesa. Ecco allora che il nuovo allenatore deve fare di necessità virtù e dovrebbe adottare come modulo tattico il 4-3-3, con il portiere Rui Patricio protetto da una inedita linea difensiva a quattro che dovrebbe essere formata da destra a sinistra da Kristensen, Huijsen, Llorente e Spinazzola, il quale tuttavia è in ballottaggio con Zalewski; a centrocampo invece ecco il terzetto formato da Bove, il regista Paredes e il capitano Pellegrini; in attacco Dybala potrebbe allargarsi a destra, noie muscolari che lo mettono in dubbio permettendo, con Lukaku naturalmente centravanti ed El Shaarawy per completare il tridente a sinistra.

LE SCELTE DI BARONI

Sul fronte scaligero, mister Marco Baroni per le probabili formazioni di Roma Verona dovrebbe scegliere il 4-2-3-1 come modulo tattico, nel quale proviamo ad indicare i seguenti undici titolari: Montipò naturalmente in porta; davanti a lui, i quattro difensori Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani e uno tra Doig ed Amione, che sono in ballottaggio; in mediana ecco la coppia con Serdar e Folorunshio; infine, il reparto offensivo del Verona dovrebbe prevedere sulla trequarti Mboula, Suslov e Saponara a sostegno del centravanti, che dovrebbe essere Djuric o Henry. Dobbiamo infatti evidenziare che l’Hellas sta addirittura peggio della Roma almeno per quanto riguarda gli squalificati, che sono addirittura tre, cioè Coppola, Duda e Lazovic, che naturalmente pesano come un macigno sulla rosa di una piccola, meno profonda ovviamente della Roma.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA VERONA: IL TABELLINO

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Kristensen, Huijsen, Llorente, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Doig; Serdar, Folorunshio; Mboula, Suslov, Saponara; Djuric. All. Baroni.











