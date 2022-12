Probabili formazioni Roma Waalwijk/ Mourinho cambia qualcosa? (Amichevole)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA WAALWIJK: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Roma Waalwijk ci accompagnano verso la partita amichevole che oggi pomeriggio sarà il terzo e ultimo appuntamento per la Roma nel ritiro invernale in Portogallo e per la precisione allo stadio di Albufeira. Il calendario è stato piuttosto intenso, i problemi non sono mancati (vedi la pesante sconfitta contro il Cadice) ma adesso si deve chiudere nel migliore dei modi la trasferta in terra lusitana, anche perché la ripartenza del campionato è sempre più vicina e la Roma dovrà inseguire importanti obiettivi stagionali.

In campionato c’è da inseguire il quarto posto, che sarebbe l’obiettivo più significativo da raggiungere, mentre in Europa League si proverà a fare più strada possibile, magari sognando un bis del trionfo dello scorso maggio in Conference League. Intanto c’è da affrontare questa ultima amichevole prima del rientro per il Natale, andiamo allora senza ulteriori indugi a scoprire le ultime notizie circa le probabili formazioni di Roma Waalwijk ormai a poche ore dal fischio d’inizio…

PROBABILI FORMAZIONI ROMA WAALWIJK

LE MOSSE DI MOURINHO

Le probabili formazioni di Roma Waalwijk devono tenere conto del fatto che siamo alla terza partita in meno di una settimana per i giallorossi e l’allenatore José Mourinho naturalmente potrebbe sperimentare. Per questa ultima amichevole portoghese scegliamo comunque il canonico modulo 3-4-2-1 con Mancini, Smalling e Ibanez a protezione di Rui Patricio, quindi in difesa potrebbe non esserci alcuna novità. I due laterali a centrocampo potrebbero essere Karsdorp a destra e Zalewski a sinistra, mentre nel cuore del centrocampo la coppia titolare potrebbe essere composta da Cristante e Mady Camara. Questo significa che capitan Lorenzo Pellegrini andrebbe a fare il trequartista insieme a Zaniolo, con Abraham oppure Belotti naturalmente nel ruolo di prima punta.

LE SCELTE DI OOSTING

Sul fronte olandese, le probabili formazioni di Roma Waalwijk dovrebbero vedere l’allenatore Joseph Oosting disporre un modulo praticamente identico: potrebbe cambiare solo il fatto che sulla trequarti avremmo solo Oukili a supporto di due attaccanti, che sarebbero Bel Hassani e Jozefzoon e quindi un modulo 3-4-1-2. In mediana ecco invece la coppia formata da Clement e Anita, con Lelieveld a destra e Lutonda a sinistra come laterali; infine, anche la squadra olandese dovrebbe adottare una difesa a tre che sarebbe formata da Gaari, Van den Buijs e Adewoye a protezione del portiere Joel Pereira.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA WAALWIJK: IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Mady Camara, Zalewski; Pellegrini, Zaniolo; Abraham. All. Mourinho.

WAALWIJK (3-4-1-2): Joel Pereira; Gaari, Van den Buijs, Adewoye; Lelieveld, Clement, Anita, Lutonda; Oukili; Bel Hassani, Jozefzoon. All. Oosting.











