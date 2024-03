Probabili formazioni Romania Italia U20/ Ballottaggio D’Andrea-Cassano (Elite League, 21 marzo 2024)

PROBABILI FORMAZIONI ROMANIA ITALIA U20: CHI GIOCA OGGI?

Leggiamo insieme le probabili formazioni di Romania Italia U20: la partita è in programma alle ore 18:00 di giovedì 21 marzo a Targoviste, ed è il penultimo impegno degli azzurrini nel Torneo 8 Nazioni. L’ultima partita risale a novembre, ovviamente: l’Italia U20 aveva battuto il Portogallo confermandosi al comando della classifica, naturalmente si lancia verso i Mondiali e adesso ha la possibilità di blindare il primato nella Elite League, che conta il giusto ma rimane comunque un palcoscenico importante per crescere e testare la forza del gruppo.

Al momento tra l’altro l’Italia Under 20 non ha ancora perso, collezionando quattro vittorie e un pareggio; una bella serie di risultati per Alberto Bollini, che ha iniziato questo progetto lo scorso anno e ora lo vuole portare a compimento nel migliore dei modi. Sarà interessante valutare quello che succederà sul campo, adesso però possiamo anche fare qualche considerazione sulle scelte che saranno operate dal nostro CT e dunque mettiamoci comodi per una breve analisi circa le probabili formazioni di Romania Italia U20.

PROBABILI FORMAZIONI ROMANIA ITALIA U20

LE MOSSE DI BOLLINI

Il modulo che Bollini utilizza è il 4-3-3, dunque lo aspettiamo anche per Romania Italia U20: da valutare ovviamente gli uomini perché potrebbe esserci qualche variazione tra qui e la partita contro la Norvegia che chiuderà il Torneo 8 Nazioni. In porta Palmisani resta favorito su Vismara; in difesa invece è ballottaggio tra Missori e Tommaso Barbieri sulla corsia destra, sull’altro versante staffetta Regonesi-Angori mentre a formare la coppia centrale potrebbero essere Marcandalli e Giovanni Bonfanti, qui però ci sono delle alternative interessanti come Pio Riccio. Il centrocampo è forse il reparto più “fisso” di tutti: Ignacchiti insidia Faticanti che però dovrebbe avere la maglia in cabina di regia, con lui ecco Filippo Terracciano, che pure sta giocando meno visto il passaggio al Milan a gennaio, e Pisilli con la possibilità che Amatucci possa avere spazio nel secondo tempo. Nel tridente offensivo, rispetto all’ultima partita dell’Italia U20, manca Hasa: il suo posto lo potrebbe prendere D’Andrea ma è comunque forte la concorrenza di Claudio Cassano, Cherubini a destra e Raimondo come punta centrale potrebbero essere confermati e completare così il reparto d’attacco degli azzurrini.

PROBABILI FORMAZIONI ROMANIA ITALIA U20: IL TABELLINO

ITALIA U20 (4-3-3): Palmisani; Missori, Marcandalli, G. Bonfanti, Regonesi; F. Terracciano, Faticanti, Pisilli; Cherubini, Raimondo, D’Andrea. Allenatore: Alberto Bollini











