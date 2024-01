Probabili formazioni Salernitana Juventus/ Diretta tv: Yildiz ancora dal ‘1? (Serie A, 6 gennaio 2024)

Le probabili formazioni di Salernitana Juventus ci portano ad un focus sulla partita che domani si giocherà allo stadio Arechi alle ore 18:00. La 19a giornata di Serie A è piuttosto ostica per i granata che contro i bianconeri devono sperare in un’impresa al fine di poter ottenere punti necessari in ottica salvezza. La squadra di Pippo Inzaghi è comunque reduce da due risultati utili consecutivi, con l’ultima sfida culminata con la vittoria di misura in casa del Verona.

La Juventus spera di poter strappare in extremis il titolo di “Campione d’inverno” all’Inter ma per farlo dovranno superare la sfida di Salerno. Gli uomini di Allegri si sono imposti sulla Roma nell’ultimo turno di campionato strappando due punti ai nerazzurri in testa alla classifica. Contro i granata l’obiettivo è dunque portare a casa i 3 punti a prescindere per restare in scia scudetto. In attesa di goderci lo spettacolo dell’Arechi, vediamo quali sono gli scenari in termini di probabili formazioni di Salernitana Juventus.

DIRETTA SALERNITANA JUVENTUS STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo agli appassionati che la diretta tv di Salernitana Juventus sarà disponibile, come tutte le altre partite di Serie A, in esclusiva sulla piattaforma digitale DAZN. La visione sarà chiaramente disponibile in diretta streaming video oltre ad essere disponibile successivamente anche nella versione on demand.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA JUVENTUS

LE MOSSE DI INZAGHI

Le probabili formazioni di Salernitana Juventus ci dicono molto di quello che potrà essere, stando alle news della vigilia, lo spettacolo di domani allo Stadio Arechi. Filippo Inzaghi non dovrebbe andare lontano dal modulo consolidato nelle ultime giornate, ovvero il 4-2-3-1; fuori dai giochi Ochoa e Dia, il tecnico dei granata dovrà configurare l’11 titolare tenendo conto anche della recente sfida di Coppa Italia proprio contro i bianconeri. Tra i pali Costil, seguito da sinistra a destra da Bradaric, Gyomber, Fazio e Pirola. Pochi dubbi anche a centrocampo con Coulibaly e Maggiore a guidare la mediana e con la trequarti affidata al trittico Candreva, Kastanos e Tchaoua; l’unica punta dovrebbe essere Simy, favorito su Botheim.

LE SCELTE DI ALLEGRI

Le probabili formazioni di Salernitana Juventus spingono Allegri a valutazioni importanti per chiudere al meglio il girone di andata di Serie A. Moise Kean resta da valutare e difficilmente sarà arruolabile per il match dell’Arechi; discorso simile per Alex Sandro anche se in questo caso è quasi certa la sua assenza. Il tecnico livornese dovrebbe comunque proporre il classico 3-5-2 con Szczesny tra i pali e il trio di difesa composto da Bremer, Gatti e Danilo. A sinistra ancora fiducia a Cambiaso mentre a sinistra dovrebbe agire Kostic, favorito su Iling-Junior. A centrocampo nessun dubbio su Rabiot e McKennie mentre Nicolussi-Caviglia dovrebbe essere in vantaggio su Miretti. Capitolo attacco: non è da escludere un ballottaggio tra Chiesa e il giovane Yildiz mentre Vlahovic dovrebbe ritrovare il posto dal primo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA JUVENTUS: IL TABELLINO

SALERNITANA (4-2-3-1): Costil; Bradaric, Gyomber, Fazio, Pirola; Coulibaly, Maggiore; Candreva, Kastanos, Tchaouna; Simy: All. F. Inzaghi.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Nicolussi, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri.











