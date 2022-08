Probabili formazioni Sampdoria Juventus/ Quote, Allegri risparmia Bonucci (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA JUVENTUS: CHI GIOCA A MARASSI?

Leggiamo insieme le probabili formazioni di Sampdoria Juventus: con questa partita, in programma alle ore 20:45 di lunedì 22 agosto, si chiude la seconda giornata nel campionato di Serie A 2022-2023. Altro Monday Night per la Juventus, che ha iniziato bene la sua stagione vincendo 3-0 contro il Sassuolo; tuttavia Massimiliano Allegri sta perdendo i pezzi ed è già parecchio in difficoltà con la situazione degli infortunati, avendo assenti di lusso questa sera a Marassi e dovendo fare i conti con una rosa che si sta accorciando, con il rischio di lasciare per strada punti importanti.

La Sampdoria invece gioca per la seconda volta consecutiva nel suo stadio: la prima non è andata bene, sconfitta contro l’Atalanta e dunque necessità di riscatto per Marco Giampaolo, che sicuramente vuole fare meglio della passata stagione ma con una squadra cui al momento manca sicuramente qualcosa. Vedremo allora quello che succederà in campo; mentre aspettiamo che si giochi, possiamo fare la nostra consueta analisi sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, andando a valutare in maniera dettagliata le probabili formazioni di Sampdoria Juventus.

QUOTE E PRONOSTICO

Dando uno sguardo alle quote che l’agenzia Snai ha previsto per un pronostico su Sampdoria Juventus, ci accorgiamo di come la squadra favorita – anche in maniera netta – sia quella bianconera: il segno 2 che identifica l’ipotesi della vittoria ospite vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,57 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 1 che regola il successo della Sampdoria porta in dote una cifra che ammonta a 6,00 volte la giocata. Il segno X, che è quello su cui puntare per il pareggio, con questo bookmaker ha un valore che equivale a 4,00 volte l’importo che avrete scelto di investire.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA JUVENTUS

LE SCELTE DI GIAMPAOLO

Per Sampdoria Juventus Marco Giampaolo dovrebbe insistere sul 4-1-4-1: da valutare alcune scelte riguardo i singoli, sulla linea della trequarti per esempio Rincon e Villar sono favoriti ma si devono guardare dalla concorrenza di Léris, che è anche uno degli ex della partita. Con questo modulo comunque la Sampdoria giocherebbe con due esterni alti tattici, perché a destra ci sarebbe Sabiri e a sinistra Djuricic; davanti invece spazio a Caputo, nettamente favorito su Quagliarella e Gabbiadini. A fare da schermo davanti alla difesa sarà Ronaldo Vieira, che quest’anno potrebbe avere spazi importanti; in difesa invece cambia poco, ci saranno ancora Alex Ferrari e Omar Colley schierati come centrali a protezione del portiere Audero. Sulle corsie laterali ecco invece Bereszynski e Augello, quest’ultimo è in vantaggio su Murru che all’ultimo potrebbe avere una maglia da titolare.

I DUBBI DI ALLEGRI

Si allunga la lista di indisponibili per Allegri, che in Sampdoria Juventus deve rinunciare anche a Di Maria (come sappiamo) e dovrebbe risparmiare Bonucci, non al meglio. Così, davanti a Perin può scoccare l’occasione per Gatti: l’ex Frosinone sembra essere in vantaggio su Rugani per affiancare Bremer, come terzini invece conferma per i due brasiliani Danilo e Alex Sandro. A centrocampo gioca Rabiot, che verosimilmente rimarrà alla Juventus anche perché nel frattempo il Manchester United ha speso un capitale per Casemiro; insieme al francese spazio a Locatelli e Zakaria, ma attenzione soprattutto a McKennie e magari qualche giovane (Miretti o Fagioli) visto che anche lo svizzero ex Borussia Monchengladbach non è al top della condizione. Nel tridente offensivo sarà Kostic a occupare la casella di esterno sinistro; confermati sia Cuadrado a destra che Vlahovic come prima punta, del resto Allegri non ha troppe soluzioni.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA JUVENTUS: IL TABELLINO

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, A. Ferrari, O. Colley, Augello; Ronaldo Vieira; Sabiri, Villar, Rincon, Djuricic; Caputo. Allenatore: Marco Giampaolo

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Danilo, Gatti, Bremer, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kostic. Allenatore: Massimiliano Allegri











