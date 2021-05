Probabili formazioni Sassuolo Juventus/ Quote, Bonucci ancora in panchina? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO JUVENTUS: CHI GIOCA STASERA?

Andiamo a leggere le probabili formazioni di Sassuolo Juventus, la partita che si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 12 maggio ed è valida per la 36^ giornata nel campionato di Serie A 2020-2021. Al Mapei Stadium i bianconeri si giocano le ultime speranze di qualificarsi alla prossima Champions League: schiantati in casa dal Milan, sono ora quinti in classifica e rischiano seriamente quello che sarebbe un tremendo flop. Per ora Andrea Pirlo è stato confermato, ma di fatto è dimissionario: situazione che rischia di esplodere.

Benissimo invece il Sassuolo che, battuto anche il Genoa, ha confermato il suo enorme vantaggio all’ottavo posto della classifica, e continua a sperare di chiudere in settima posizione. Peccato per la crisi che ha caratterizzato alcune settimane del torneo, perché per Roberto De Zerbi (prossimo all’addio) sarebbe potuta essere una stagione trionfale. Ora senza indugiare oltre andiamo a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni di Sassuolo Juventus.

QUOTE E PRONOSTICO

Ecco le quote fornite dall’agenzia Snai per un pronostico su Sassuolo Juventus. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe una vincita pari a 4,50 volte quanto messo sul piatto, l’eventualità del pareggio – regolata dal segno X – porta in dote un guadagno che ammonta a 4,25 volte la puntata mentre con il segno 2, per il successo degli ospiti, andreste a intascare una cifra corrispondente a 1,65 volte l’importo investito con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO JUVENTUS

LE SCELTE DI DE ZERBI

Per Sassuolo Juventus De Zerbi ha praticamente tutta la rosa a disposizione, ad eccezione di Boga che dovrebbe andare ancora verso il forfait: due le soluzioni alternative, la prima prevede Maxime Lopez schierato sulla trequarti con Obiang in mediana e Djuricic che si allarga a sinistra, la seconda quella della conferma del serbo alle spalle del centravanti e dunque Defrel sulla corsia. In ogni caso Locatelli e Domenico Berardi saranno titolari; come attaccante Caputo scalpita avendo recuperato, ma Raspadori sta vivendo un grande momento ed è possibile che De Zerbi anche questa sera lo voglia confermare come giocatore di riferimento, da vedere se sarà così. In difesa non ci sono sorprese: rientra Marlon ma a protezione di Consigli avremo ancora Gian Marco Ferrari e Chiriches, sulle fasce laterali Muldur e Kyriakopoulos restano favoriti sulla concorrenza, rappresentata rispettivamente da Toljan e Rogério (ex della partita).

I DUBBI DI PIRLO

Il 4-4-2 di Andrea Pirlo per Sassuolo Juventus vive di tanti dubbi: in difesa Bonucci, Chiellini e De Ligt sono in competizione per le due maglie al centro, con Szczesny che sarà confermato in porta. Sulle fasce laterali i favoriti restano Danilo e Alex Sandro, ma il primo potrebbe rimanere in panchina se la scelta sarà quella di inserire Cuadrado come terzino; il colombiano al momento viene indicato come esterno di centrocampo, e qui la competizione è con McKennie il quale, in alternativa, potrebbe spostarsi al centro del campo dove Arthur Melo e Bentancur viaggiano in vantaggio per operare nel settore nevralgico del campo, ma dovendo fornire tante risposte. Sulla corsia sinistra ci sarà Federico Chiesa, una delle note più liete della disastrata Juventus di questo periodo; spazio poi a Cristiano Ronaldo (abulico da tempo, Udine a parte) in attacco, al suo fianco potrebbe tornare titolare Dybala che come al solito si gioca il posto con Morata.

IL TABELLINO

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; D. Berardi, Maxime Lopez, Djuricic; Raspadori. Allenatore: Roberto De Zerbi

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Arthur, Bentancur, F. Chiesa; Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Andrea Pirlo



