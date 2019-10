Probabili formazioni Serie A/ Le mosse degli allenatori per la 10^ giornata

Il primo campionato italiano torna di scena in questo martedì 29 ottobre per il secondo turno infrasettimanale della stagione: è tempo quindi di esaminare le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie A che vedremo in campo oggi e pure domani per le partite della 10^ giornata. E’ quindi un periodo davvero pieno di impegni e non solo per le big (che settimana scorsa hanno disputato anche il terzo turno delle coppe Uefa): sarà quindi fondamentale per tuti gli allenatori fare il punto nel proprio spogliatoio e magari optare per un poco di turnover per dare fiato ad alcuni fedelissimi che non si sono mai fermati. Andiamo allora a controllare le scelte dei tecnici per le probabili formazioni di Serie A per questo particolare turno.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA VERONA

D’Aversa si presenta alla 10^ giornata di Serie A coi gli uomini contati: nel solito 4-3-3 infatti mancheranno lo squalificato Scozzarella, ma pure Cornelius e Inglese tra i tanti. pure i veneti però sono a ranghi serrati: se non altro Juric ha recuperato Veloso dopo l’affaticamento muscolare.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA INTER

Per le probabili formazioni di Serie A, Corini non rinuncerà ai suoi soliti titolari anche se ci sarà un cambio in difesa con Gastaldello titolare al posto dell’infortunato Chancellor. Pure Conte è orientato verso la riconferma di molti suoi favoriti: alcuni però sono dovranno oggi stringere i denti.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ATALANTA

Dopo la panchina subita nel precedente turno contro la Spal, ci sarà Meret a difendere lo specchio del club di Carlo Ancelotti: sono però problemi in difesa con l’assenza accertata di Kostas Manolas. Sono guai in difesa anche per la Dea, con lo stop di Palomino per noie muscolari.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI BOLOGNA

Maran in questo turno non farà a meno del 4-3-1-2, dove pure potrebbero farsi vedere i ristabiliti Cacciatore e Lykogiannis. Mihajlovic invece schiererà i suoi con il solito 4-2-3-1, dove però Palacio in prima punta potrebbe lasciare il posto domani a Santander

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS GENOA

Nella 10^ giornata dovremmo rivedere in campo per la Vecchia Signora Cristiano Ronaldo: è ben difficile che il lusitano salti ben due turni di fila: al suo fianco ecco Higuain dal primo minuto. Attacco a una punta per il Genoa di Thiago Motta, dove il bomber di riferimento in questo turno sarà Pinamonti.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO TORINO

Per le probabili formazioni di Serie A Inzaghi punterà come al solito sul 3-5-2, dove però la presenza di un acciaccato Immobile è in dubbio in favore di Correa. sono dubbi in attacco anche per Mazzarri, che nel tridente cerca spazio dal primo minuto Iago Falque, messo però in ballottaggio con Zaza (o con Meitè in caso di passaggio al 3-5-2).

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA LECCE

Per Ranieri spazio al 4-4-2 già visto solo pochi giorni fa contro il Bologna: saranno ancora Quagliarella-Gabbiadini a formare il duo di attacco. Risponderà una difesa a 4 del Lecce, con schierati Rispoli e Calderoni sull’esterno, e il duo Rossettini-Lucioni al centro.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO FIORENTINA

Tante assenze accertate in casa dei neroverdi che nella 10^ giornata di campionato perdono pure Magnanelli al centro, perchè pizzicato dal giudice sportivo. Pure per Montella sono assenze eccellenti in questo turno, visto che Ribery e Ranieri rimarranno in tribuna.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE ROMA

Coperta sempre molto corta per Fonseca a Trigoria: dovrebbe però tornare a disposizione per questo turno Under, che potrebbe anche insidiare Perotti per una maglia da titolare. Nessun grande problema per Tudor, che nel classico 3-5-2 però dovrà fare a meno di Opoku, squalificato.



