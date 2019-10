Diretta Spal Napoli/ Streaming video tv: Ancelotti, trasferta ostica (Serie A)

Spal Napoli, diretta dall’arbitro Federico La Penna, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio allo stadio Paolo Mazza di Ferrara, nel contesto della nona giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Spal Napoli mette di fronte due compagini con esigenze ben diverse: i ferraresi di Leonardo Semplici cercano un risultato di prestigio che avrebbe grande valore anche dal punto di vista psicologico nella lotta per la salvezza; i partenopei di Carlo Ancelotti d’altro canto non devono lasciare punti per strada in partite di questo genere se vogliono puntare allo scudetto. La vittoria di Salisburgo ha reso ottima la situazione in Champions League, in campionato però c’è da rincorrere ed ecco dunque la necessità di vincere sul campo della Spal, che a sua volta proverà a ripartire dopo la sconfitta con il Cagliari di settimana scorsa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Spal Napoli sarà garantita sul canale DAZN 1, disponibile per gli abbonati Sky al canale numero 209 della piattaforma, altrimenti il punto di riferimento sarà la diretta streaming video garantita appunto da DAZN, perché la partita di Ferrara è una delle tre che in questa giornata sarà trasmessa dalla piattaforma digitale nata l’anno scorso.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL NAPOLI

Parlando adesso delle probabili formazioni di Spal Napoli, Semplici deve fare i conti con qualche assenza di troppo e dovrebbe proporre un 3-5-2 con Tomovic, Vicari (o Felipe) e Igor davanti a Berisha nella difesa a tre. A centrocampo Strefezza a destra, Reca a sinistra, Valdifiori regista affiancato dalle mezzali Kurtic e Missiroli oppure Murgia. Infine in attacco la certezza è Petagna, affiancato da uno solo tra Floccari, Paloschi e Moncini. Anche il Napoli d’altronde non scherza quanto ad assenze, soprattutto in difesa dove Ancelotti è praticamente obbligato a schierare Malcuit, Koulibaly, Luperto e Di Lorenzo davanti a Meret (grande ex) oppure Ospina. A centrocampo ballottaggio Fabian Ruiz-Elmas per affiancare Zielinski, esterni invece Callejon e Insigne in appoggio a Mertens e Milik, favorito su Llorente per completare il tandem d’attacco.

PRONOSTICO E QUOTE

Dando infine uno sguardo al pronostico su Spal Napoli, ecco che secondo le quote offerte dall’agenzia Snai non dovrebbe esserci alcun dubbio sulla vittoria degli ospiti. Il segno 2 infatti è proposto a 1,43, mentre poi si sale già di parecchio in caso di segno X, quotato a 4,75. Infine, la vittoria della Spal varrebbe 7,00 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 1.



