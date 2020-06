Probabili formazioni Serie A/ Le mosse e le scelte per i match della 27^ giornata

Dopo i primi anticipi vissuti solo nella serata di ieri, ecco che finalmente si entra nel vivo delle sfide per la 27^ giornata del primo campionato italiano e tocca ora andare a vedere quali saranno le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie A. Siamo infatti impazienti di analizzare, dopo oltre tre mesi di digiuno del calcio per lo scoppio dell’emergenza sanitaria, dubbi e perplessità dei tecnici, impegnati nel consegnare le maglie da titolari: i punti di domanda certo oggi non mancheranno. Non scordiamo infatti che già alcune formazioni oggi in campo in realtà hanno già alle spalle 90 minuti intensi tra Coppa Italia e recuperi della 25^ giornata (andati in scena solo lo scorso fine settimana) e considerati gli acciacchi dell’ultimo minuto, fissare un 11 preciso sarà cosa complicata. Andiamo allora a controllare match per match, per le sfide in programma oggi, quali saranno le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL CAGLIARI

Per la prima sfida della ripartenza della stagione, ecco che Di Biagio potrebbe schierare i suoi secondo un buon 4-4-1-1, dove saranno Petagna e Di Francesco i titolari in attacco, anche se certo scalpita Valoti dalla panchina. Tanti dubbi, anche di modulo invece per Zenga e il Cagliari, che pur recuperato Joao Pedro da squalifica, pure conta ancora troppe assenze nel suo 11 titolare.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA NAPOLI

Dopo la vittoria della Coppa Italia, Gattuso dovrebbe rilanciare il suo classico 4-3-3 con ben pochi turnover annunciati. Certo questa sera al Bentegodi dovrebbe essere Milik il titolare in prima punta, ma al suo fianco Insigne e Callejon paiono confermati. Attacco a una punta poi per l’Hellas, che con Di Carmine, punterà su Pessina e Zaccagni quesi posti a lato del bomber ex Perugia.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA PARMA

Per le probabili formazioni di Serie A Nicola ha pronto il 3-5-2 per il suo grifone, con in attacco la coppia composta da Sanabria e Pandev (anche se rimangono a disposizione Pinamonti e Iago Falque). Sarà invece il tridente offensivo per il Parma, dove D’Aversa dovrebbe puntare ancora una volta su Kulusevski, Cornelius e Gervinho (anche se non mancano le alternative).

PROBABILI FORMAZIONI TORINO UDINESE

Incoraggiati dalla vittoria in amichevole di pochi giorni fa con il Brescia, ecco che l’Udinese oggi dovrebbe scendere in campo con un solido 3-5-2 che vedrebbe in attacco dal primo minuto Okaka e Lasagna, al top della condizione dopo lo stop al campionato. Sono invece ampi dubbi nello spogliatoio granata, con Longo lusingato da nuove soluzioni tattiche: pure in attacco saranno confermate le maglie di Zaza e Belotti in ogni caso.



