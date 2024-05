Probabili formazioni Serie A/ Moduli, mosse e scelte degli allenatori (35^ giornata, 4-5 maggio 2024)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LE MOSSE PER LA 35^ GIORNATA

Entriamo nell’ultimo mese del campionato di Serie A 2023-2024, alcuni verdetti sono già stati assegnati, su tutti l’Inter è già campione d’Italia, ma per chi ha ancora obiettivi da raggiungere la posta in palio si fa sempre più alta e di conseguenza sempre più importanti sono anche le mosse degli allenatori che adesso approfondiremo parlando delle probabili formazioni di Serie A per le partite del sabato e della domenica nella trentacinquesima giornata del massimo campionato.

Nella corsa alle Coppe europee oppure alla salvezza le variabili sono ancora tante, in particolare per chi ha calendari fitti di impegni come Atalanta, Fiorentina e Roma (in ordine alfabetico), per le quali il turno di Serie A del weekend cade fra l’andata e il ritorno delle semifinali di Europa oppure di Conference League. Insomma, tra chi potrebbe permettersi qualche esperimento e chi invece non può sbagliare alcuna mossa, le probabili formazioni di Serie A per la 35^ giornata si annunciano decisamente molto interessanti…

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: ECCO I POSSIBILI TITOLARI

IL NOSTRO FOCUS SU MONZA LAZIO

Monza Lazio sarà la prima partita del sabato e allora ne parliamo in dettaglio presentando le probabili formazioni di Serie A. Un bel campionato ha portato il Monza di Raffaele Palladino a una salvezza con enorme anticipo, dopo il pareggio di Lecce adesso l’obiettivo è regalare una soddisfazione ai tifosi in questa bella sfida casalinga. Gagliardini è squalificato e ci sono diversi acciaccati, per cui ipotizziamo il modulo 4-2-3-1 con Di Gregorio protetto da Birindelli, D’Ambrosio, Pablo Marì e uno tra Kyriakopoulos e Caldirola per completare la difesa; in mediana Bondo e Akpa Akpro; infine il reparto offensivo del Monza potrebbe prevedere Colpani, Pessina e Zerbin da destra a sinistra sulla trequarti alle spalle del centravanti Djuric.

Dall’altra parte tuttavia c’è una Lazio che ha tratto nuova linfa dall’arrivo in panchina di Igor Tudor: la caccia per un posto in Europa, magari addirittura in Champions League, è ancora apertissima dopo la vittoria contro il Verona nella scorsa giornata. Rosa quasi al completo, anche se tra i pochi assenti c’è Lazzari, nel modulo 3-4-2-1 della Lazio indichiamo Patric, Romagnoli e Casale nella difesa a tre davanti a Provedel; a centrocampo ecco il quartetto con Marusic, Guendouzi, Kamada e Felipe Anderson; infine, il tridente offensivo biancoceleste dovrebbe prevedere Luis Alberto e Zaccagni come coppia di trequartista in appoggio alla prima punta Castellanos.











