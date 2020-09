Probabili formazioni Serie A/ Mosse e scelte degli allenatori per la 2^ giornata

PRPBABILI FORMAZIONI SERIE A: ECCO CHI SCENDE IN CAMPO

Inizia una nuova giornata di campionato: con le probabili formazioni di Serie A per la 2^ giornata vogliamo analizzare in termini generali le scelte da parte dei vari allenatori per le loro squadre, che tra sabato 26 e lunedì 28 settembre torneranno in campo per affrontare questo turno. Il fine settimana segnerà anche l’esordio di otto società che non hanno giocato alla prima giornata, e che dovranno poi effettuare il recupero tra qualche giorno; tuffiamoci allora senza indugio nell’analisi delle probabili formazioni di Serie a per la 2^ giornata, alla scoperta di quali giocatori sono indisponibili e quelli che al contrario possono essere schierati sui vari terreni di gioco.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO ATALANTA

Marco Giampaolo deve ancora rinunciare a Ricardo Rodriguez, e dovrebbe puntare su Ansaldi come terzino sinistro; Linetty in mediana al fianco di Rincon, con Verdi a supportare l’azione di Belotti e dell’ex di giornata Zaza. Gian Piero Gasperini non può schierare Miranchuk e Pessina; la sua formazione sarà quasi la stessa dello scorso anno, con Malinovskyi a supporto di Duvan Zapata insieme al Papu Gomez e Caldara che avrà spazio in difesa tra Toloi e Palomino, stante l’assenza anche di Cristian Romero.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI LAZIO

Cagliari con il 4-3-3, Eusebio Di Francesco si affida ancora a Riccardo Sottil e Joao Pedro come esterni di un tridente completato da Giovanni Simeone mentre in mezzo è Marin a essere schierato da playmaker, tra le mezzali Nandez e Rog. Nella Lazio non ci sono ancora volti nuovi: stesso 3-5-2 della scorsa stagione per Simone Inzaghi, a sinistra va Marusic con Joaquin Correa che parte favorito per giocare come partner offensivo di Immobile.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA BENEVENTO

Out Gabbiadini da una parte e Nicolas Viola dall’altra; Claudio Ranieri conferma Federico Bonazzoli al fianco di Quagliarella, centrocampo nel quale stavolta Gaston Ramirez dovrebbe avere la meglio su Depaoli come esterno destro tattico. Il Benevento di Pippo Inzaghi avrà Caprari come supporto di Sau e Lapadula, in mezzo invece pronto all’esordio Ionita e avremo anche il ritorno di Glik in Serie A, centrale di difesa insieme a Caldirola per proteggere Montipò.

PROBABILI FORMAZIONI INTER FIORENTINA

Nella prima Inter di Antonio Conte dovrebbe già esserci spazio per Arturo Vidal: il cileno, che ha firmato martedì, agirà da mezzala insieme a Barella e Brozovic mentre sulle corsie Hakimi sarà a destra con Ashley Young a sinistra. Kolarov fa il terzo in difesa; nella Fiorentina è 3-5-2 con Kouamé e Ribéry davanti, dunque Federico Chiesa va a giocare come esterno destro avendo l’ex Biraghi sull’altro versante. Esordio per Sofyan Amrabat in viola, pronto a giocare titolare anche Bonaventura.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA SASSUOLO

Storica prima formazione ligure in Serie A: un 4-3-3 con Zoet a coprire la porta e Erlic-Marchizza coppia centrale in difesa, nel tridente favorito Galabinov come centravanti con Gyasi e Agudelo che gli faranno da compagni sulle corsie. Il Sassuolo ancora senza Boga se la gioca con Haraslin piazzato a sinistra, Domenico Berardi e Djuricic gli altri giocatori a supporto di Caputo mentre in mezzo Locatelli dovrebbe fare coppia con Obiang, Chiriches titolare al centro della difesa.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI GENOA

Dovrebbe essere ancora Mertens il centravanti titolare del Napoli: nuova panchina per Osimhen, con lui dovrebbe sedersi Lozano perché a destra sembra essere favorito Politano. Ospina sempre in porta, torna titolare Mario Rui come terzino sinistro. Il Genoa di Rolando Maran gioca con il 3-5-2: c’è Badelj al centro del campo, Zajc dunque dovrebbe scalare a mezzala sul centrosinistra e i due esterni di centrocampo saranno Ghiglione e Zappacosta, davanti l’ex Pandev insieme a Destro.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA UDINESE

Il 3-4-2-1 di Ivan Juric presenta Cetin e Lovato in difesa, insieme a Gunter; ci sarà anche il nuovo arrivato Barak che gioca contro la sua ex squadra, il ceco sarà sulla trequarti insieme a Zaccagni per accompagnare la prima punta Di Carmine. Luca Gotti non rinuncia al fedele 3-5-2 con Okaka e Lasagna di punta; Ter Avest e Zeegelar giocano sulle corsie, il regista sarà Jajalo con Walace a dargli una mano e sarà titolare anche il chiacchierato De Paul, che potrebbe restare un’altra stagione.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE MILAN

Il Crotone anti-Milan avrà Simy e Messias come attaccanti: si è già fermato Rivière che starà fuori circa un mese, Cigarini sarà supportato in mezzo da Eduardo Henrique e Zanellato mentre davanti a Cordaz sarà Marrone a dirigere la difesa. I rossoneri non cambiano: l’unico dubbio è Castillejo apparso in ritardo di condizione, con lo spagnolo fuori sarà Saelemakers a giocare a destra con Rebic regolarmente sull’altro versante, in mezzo Kessie e Bennacer mandano in panchina Tonali.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA JUVENTUS

Partita speciale per Dzeko, che però potrebbe andare in panchina: il bosniaco ad un passo dalla Juventus resta a Roma, ma a iniziare la partita potrebbe essere Mkhitaryan come finto centravanti, con Lorenzo Pellegrini e Pedro sulla trequarti e l’ex Spinazzola a correre a sinistra. In difesa Cristante favorito su Kumbulla; Andrea Pirlo potrebbe confermare il 3-5-2 che ha battuto la Sampdoria, Morata c’è ma dovrebbe partire dalla panchina con Kulusevski e Cristiano Ronaldo davanti. Unico dubbio, il ballottaggio tra McKennie e Bentancur in mezzo.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA PARMA

Dijks è squalificato: ci sarà dunque Denswil a operare sulla corsia sinistra di difesa rossoblu, De Silvestri gioca sull’altro versante mentre in mezzo Nicolas Dominguez e Schouten formano la cerniera di supporto all’attacco, dove Musa Barrow avrà la maglia da prima punta. Nel Parma invece Karamoh e Inglese agiscono davanti; Kucka si posiziona alle loro spalle, in mezzo il regista sarà ancora Brugman con Hernani e Kurtic che dovranno fare le mezzali.



