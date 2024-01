Probabili formazioni Serie A/ Mosse, moduli e scelte degli allenatori, 20^ giornata (13-14 gennaio 2024)

La Serie A apre il girone di ritorno con la sua ventesima giornata di campionato in questo weekend che vede ormai definitivamente alle spalle il periodo festivo e ci porta ufficialmente nella seconda metà della stagione. La Serie A comunque non si è mai fermata, anzi ci ha proposto anche grandi emozioni di Coppa Italia, mentre settimana prossima avremo pure la Supercoppa Italiana: questo è quindi il quadro della situazione di cui tenere conto anche parlando delle mosse degli allenatori per quanto riguarda le probabili formazioni di Serie A in questo turno, che si svilupperà curiosamente dal sabato fino al martedì.

Ricordiamo allora che le partite di Serie A ci terranno compagnia ampiamente già oggi, dal momento che avremo ben quattro partite in questo ricco sabato, poi ci saranno altrettanti incontri per caratterizzare la domenica di Serie A, mentre questo curioso turno poi avrà un posticipo a testa lunedì e appunto anche martedì. Di conseguenza, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie A è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare delle partite in programma oggi, sabato 13 gennaio 2024, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie A in questa 20^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LE MOSSE DEGLI ALLENATORI

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SALERNITANA

La partita che vogliamo mettere in evidenza nelle probabili formazioni Serie A per il sabato di campionato è Napoli Salernitana. Il derby campano è passato dalla festa scudetto (anche se rinviata) di fine aprile a una situazione pessima per il Napoli, che ha chiuso l’andata al nono posto con il ko nella Torino granata. Inoltre ci sono diverse assenze tra infortuni, squalifiche e Coppa d’Africa per Walter Mazzarri, che nel modulo 4-3-3 sceglierà Gollini in porta e davanti a lui la linea difensiva a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui da destra a sinistra; a centrocampo occasione per Cajuste al fianco del regista Lobotka e di Zielinski; infine, nel tridente offensivo avremo Politano a destra, l’unico vero dubbio per la maglia da centravanti fra Raspadori (leggermente favorito) e Simeone, infine naturalmente l’ala sinistra sarà Kvaratskhelia.

La situazione d’altronde è grigia anche per la Salernitana ultima in classifica anche se con recenti segnali di progresso, tra la vittoria a Verona e l’impresa sfiorata contro la Juventus. Assenze di peso in realtà anche per Filippo Inzaghi, da Pirola a Kastanos fino a Dia. Fermo restando il modulo 3-4-2-1 possiamo ipotizzare un undici titolare con Costil in porta, protetto dalla difesa a tre nella quale Daniliuc è favorito su Lovato per affiancare Gyomber e Fazio; linea a quattro invece a centrocampo, dove i titolari da destra a sinistrare la Salernitana dovrebbero essere Sambia, Legowski, Bohinen e Bradaric; infine, il reparto offensivo degli ospiti dovrebbe prevedere sulla trequarti Candreva e Tchaouna a sostengo del centravanti, che potrebbe essere il favorito Simy oppure anche Ikwuemesi.











