DIRETTA/ Torino Napoli (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (Serie A, 7 gennaio 2024)

DIRETTA TORINO NAPOLI (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

La diretta di Torino Napoli offre interessanti spunti riguardo ai risultati passati e alle tendenze attuali delle due squadre. Il risultato più frequente negli incontri tra Torino e Napoli è stato 1-1, con ben 6 partite che si sono concluse con questo punteggio. Ciò suggerisce un certo equilibrio nelle sfide tra le due squadre, con una tendenza a concludersi in parità. Guardando alle statistiche riguardanti i minuti specifici in cui le squadre realizzano i gol, emerge che il Torino segna il 27% dei suoi gol nel periodo tra i minuti 76-90.

Questo potrebbe indicare una propensione della squadra a sferrare attacchi efficaci nella fase finale delle partite. D’altra parte, Napoli realizza il 29% dei suoi gol tra i minuti 76-90, suggerendo una simile tendenza a essere pericolosi nell’ultimo quarto d’ora di gioco. Al momento, Napoli ha perso 3 partite in casa di fila, il che potrebbe rappresentare una debolezza da sfruttare per il Torino. Tuttavia, va notato che il Torino non ha mai vinto nelle ultime 5 partite contro Napoli, indicando una sfida complicata per la squadra torinese..(agg. Gianmarco Mannara)

TORINO NAPOLI, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Torino Napoli sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La gara non fa quindi parte delle tre su dieci che ogni weekend vengono fatte vedere contemporaneamente anche su Sky. Dunque, l’unico per assistere a questa gara, è sottoscrivere un abbonamento a DAZN. Anche la diretta streaming Torino Napoli sarà visibile esclusivamente sull’app di DAZN attraverso tutti i dispositivi tra cui smartphone, tablet, pc e console di gioco.

TORINO NAPOLI: JURIC SFIDA MAZZARRI!

Torino Napoli, in diretta domenica 7 gennaio 2024 alle ore 15.00 presso lo stadio Olimpico Grande Torino, sarà una sfida valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A. Il Torino ha mostrato un rendimento abbastanza soddisfacente finora, e con una continuità di prestazioni, la squadra di Juric potrebbe persino iniziare a sognare un piazzamento europeo. Attualmente, si trova al decimo posto in classifica con 24 punti, a soli cinque punti dal sesto posto e con un margine di undici punti sulla zona retrocessione. Tuttavia, nell’ultimo turno, il Torino ha subito una sconfitta per 1-0 in trasferta contro la Fiorentina.

Il Napoli, che aveva il compito difficile di difendere il titolo di campione d’Italia, ha praticamente già fallito questo obiettivo, trovandosi attualmente all’ottavo posto con 28 punti. La squadra azzurra è distante diciassette punti dalla vetta e a cinque punti dal quarto posto. Dopo un avvio negativo, il club guidato da Aurelio De Laurentiis ha cambiato allenatore, con l’arrivo di Mazzarri al posto di [inserire nome precedente]. Tuttavia, questa modifica non ha portato al miglioramento desiderato, culminando con un pareggio per 0-0 in casa contro il Monza nell’ultimo turno.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO NAPOLI

Le probabili formazioni della diretta Torino Napoli, match che andrà in scena allo stadio Olimpico Grande Torino. Per il Torino, Ivan Juric schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Tameze, Vojvoda; Vlasic; Zapata, Sanabria. Risponderà il Napoli allenato da Walter Mazzarri con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia.

TORINO NAPOLI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Torino Napoli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria del Torino con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo del Napoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.60.

