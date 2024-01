PROBABILI FORMAZIONI SERIE A/ Ben cinque squalificati all’Olimpico! (21^ giornata, 20-21 gennaio 2024)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: GLI SQUALIFICATI

Come sempre, parlando delle probabili formazioni di Serie A dobbiamo fare un focus sui calciatori che sono squalificati, e che dunque non vedremo all’opera in questa 21^ giornata di campionato. Iniziando proprio dalle partite di sabato, all’Olimpico gli squalificati sono ben cinque: tre sono del Verona, Marco Baroni deve di fatto rinunciare a un calciatore per reparto perché mancheranno Diego Coppola, Ondrej Duda e Darko Lazovic. La prima di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma è già complicata: dopo aver passato qualche settimana in diffida, Gianluca Mancini e Bryan Cristante sono entrati nell’elenco del Giudice Sportivo, dunque saranno costretti a saltare una partita molto delicata per i giallorossi.

Probabili formazioni Udinese Milan/ Diretta tv: alla ricerca di Rafael Leao (Serie A, 19 gennaio 2024)

Abbiamo poi altri tre squalificati, che riguardano di fatto la parte di classifica che ammicca alla corsa per la salvezza: il Genoa dovrà fare a meno di Kony De Winter, l‘Empoli invece affronterà il Monza senza Matteo Cancellieri che, dopo aver trovato poco spazio nella Lazio, è diventato un giocatore importante nella squadra toscana ma andrà valutato con il nuovo allenatore Davide Nicola. Rimanendo al Castellani, anche il Monza ha uno squalificato in questa partita: si tratta del laterale destro Samuele Birindelli, figlio d’arte, che dovrà scontare una giornata di stop. (agg. di Claudio Franceschini)

Probabili formazioni Roma Verona/ Diretta tv: Djuric o Henry centravanti? (Serie A, 19 gennaio 2024)

CHI GIOCA NELLA 21^ GIORNATA?

Eccoci arrivati all’analisi delle probabili formazioni di Serie A, il consueto appuntamento nel quale proviamo a fare luce sulle scelte che gli allenatori opereranno nelle partite di campionato. Stiamo parlando della 21^ giornata, che prende il via sabato 20 gennaio: in mezzo abbiamo avuto la Supercoppa Italiana e prima ancora i quarti di Coppa Italia, ma soprattutto siamo ancora in un regime di calciomercato aperto e che sta entrando nel vivo della sessione invernale, di conseguenza alcune cose potrebbero cambiare anche rapidamente e gli allenatori ne devono tenere conto.

Probabili formazioni Roma Verona/ Quote: El Shaarawy titolare? (Serie A, 20 gennaio 2024)

Noi comunque possiamo iniziare la nostra valutazione sulle probabili formazioni di Serie A: cercheremo di toccare alcuni dei temi principali che sono legati alla 21^ giornata, ipotizzando chi possa scendere in campo e in che modo le squadre del massimo campionato di calcio possano essere schierate dal punto di vista tattico. Naturalmente procederemo in ordine cronologico, dunque iniziamo dalla prima partita di sabato 20 gennaio che porta in dotazione anche un tema particolarmente caldo e attuale, perché la Roma ha appena cambiato allenatore.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LA NUOVA ROMA

Roma Verona è la prima partita che consideriamo con le probabili formazioni di Serie A: come noto, in settimana i giallorossi hanno esonerato José Mourinho dopo due anni e mezzo affidando la panchina a Daniele De Rossi. Difficile che quest’ultimo confermi la difesa a tre; quasi certamente non oggi contro il Verona, anche perché Gianluca Mancini e Bryan Cristante sono squalificati e Evan N’Dicka è sempre in Coppa d’Africa, dunque la coperta difensiva è corta. De Rossi poi, in termini generali, dovrebbe affidarsi al 4-3-3 che è il modulo che maggiormente conosce, anche e soprattutto come calciatore: in questo senso allora la coppia centrale nel reparto arretrato dovrebbe essere formata da Dean Huijsen, arrivato in prestito dalla Juventus, e Diego Llorente.

Leonardo Spinazzola tornerebbe quindi a fare il terzino in una linea a quattro (come in nazionale, quando ha vinto gli Europei pur infortunandosi ai quarti) e Rasmus Kristensen sarebbe in ballottaggio con Rick Karsdorp per l’altra fascia. A centrocampo di fatto cambierebbe poco, perché ci sarebbe sempre un terzetto: Houssem Aouar è in Coppa d’Africa e Renato Sanches è perso tra un infortunio e l’altro, dunque Leandro Paredes (che con De Rossi ha giocato, proprio ai tempi della Roma) sarebbe il playmaker basso con Edoardo Bove e Lorenzo Pellegrini (idem come sopra) schierati come mezzali. A cambiare sarebbe soprattutto l’attacco: Paulo Dybala si allargherebbe a destra e ci sarebbe l’inserimento di Stephan El Shaarawy come esterno a sinistra, Romelu Lukaku naturalmente rimarrebbe il riferimento centrale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA