Probabili formazioni Serie B/ Dubbi e scelte degli allenatori, 19^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CHI SCENDE IN CAMPO?

La Serie B vive la sua diciannovesima giornata di campionato, il torneo cadetto è infatti ormai pronto a chiudere un mese di dicembre che è stato molto intenso. Inoltre si conferma come da tradizione un campionato combattuto con la classifica che è sempre cortissima e vedremo se ciò avrà conseguenze soprattutto per quanto riguarda le probabili formazioni di Serie B nel quinto e ultimo turno del mese di dicembre, che si completa nel giorno di Santo Stefano prima di dare spazio alla pausa invernale.

Ogni partita può riservarci sorprese, non ci sono risultati scontati e ogni singola mossa, anche in termini di scelte su moduli e titolari da parte degli allenatori, potrebbe essere decisiva per indirizzare le sorti delle varie sfide. Le dieci partite di Serie B ci terranno compagnia oggi, perché in occasione di Santo Stefano la Serie B gioca tutta nello stesso giorno. Certamente, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie B è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie B in questo lunedì 26 dicembre per la 19^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LE MOSSE DEGLI ALLENATORI

PROBABILI FORMAZIONI BARI GENOA

Una partita che merita senza dubbio di essere sotto i riflettori per le probabili formazioni di Serie B è naturalmente Bari Genoa, che per diversi motivi è il big-match di Santo Stefano, anche se in ordine cronologico naturalmente sarà l’ultimo. Il Bari di Michele Mignani arriva dal pareggio in un altro big-match contro la Reggina e dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-1-2. In avanti la coppia di riferimento potrebbe essere formata da Antenucci e Folorunsho, supportata da Botta nel ruolo di trequartista. Davanti al portiere Caprile, la difesa potrebbe essere formata da Dorval, Di Cesare, Vicari e Mazzotta, mentre Bellomo, Maita e Benedetti dovrebbero essere i tre titolari a centrocampo.

Il Genoa invece arriva dalla vittoria contro il Frosinone e di conseguenza anche il Grifone dovrebbe disporsi con poche novità secondo il modulo 4-3-3. Al centro del reparto offensivo dovrebbe agire il centravanti Coda, supportato dalle due ali Aramu e Gudmundsoon. Gli assenti saranno Badelj per un problema fisico, Pajac per un’operazione al ginocchio e Ekuban per un intervento al tendine d’Achille. Il portiere Semper dovrebbe essere protetto dalla difesa a quattro con Hefti, Bani, Dragusin e Sabelli, mentre a centrocampo ipotizziamo titolari Strootman, Jagiello e Frendrup.











