PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CHI GIOCA NELLA 4^ GIORNATA?

È tempo di studiare ancora le probabili formazioni Serie B, perché la sosta per le nazionali si avvicina e il campionato cadetto, dopo averci tenuto compagnia con il primo turno infrasettimanale della stagione, ci propone la sua quarta giornata nel fine settimana. Sabato 31 agosto si giocano allora le prime cinque partite, domenica 1 settembre le altre cinque: questa volta non sono previsti anticipi, un programma decisamente più omogeneo ma le stesse emozioni sui campi, per una situazione che al momento ci propone Reggiana e Juve Stabia al comando della classifica e qualche big che sta faticando parecchio, ma del resto sono andati in scena appena 270 minuti.

DIRETTA/ Frosinone Modena (risultato finale 1-1): Defrel allo scadere! (Serie B, 27 agosto 2024)

Inoltre sta per chiudersi il calciomercato e dunque le varie rose potranno finalmente avere una definitività almeno fino alla sessione invernale; andiamo dunque a fare il nostro resoconto sulle probabili formazioni Serie B, oggi possiamo dire che si giocano alcune partite molto interessanti sia in termini assoluti che dal punto di vista della classifica, possiamo studiare le varie mosse da parte degli allenatori e dunque, senza perdere altro tempo, andiamo a prendere in esame i temi che riteniamo più importanti per le probabili formazioni Serie B nella quarta giornata.

DIRETTA/ Cittadella Pisa (risultato finale 1-1): palo di Moreo, pareggio! (Serie B, 27 agosto 2024)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: IL BIG MATCH DI MARASSI

Certamente Sampdoria Bari è il big match di cui parlare nelle probabili formazioni Serie B, anche perché in questo momento le due squadre sono in fondo alla classifica: un punto a testa e la necessità di voltare pagina, lo stesso scenario dello scorso campionato che si sta ripetendo potremmo dire. Andrea Pirlo ha puntato sul 3-4-2-1 e può contare su Massimo Coda, bomber di lusso per la Serie B che si alternerà idealmente con La Gumina, mentre alle spalle del centravanti i favoriti sono Tutino e Leonardo Benedetti ma occhio a Sekulov, che ha fatto bene nella Juventus, così come a Kasami e Ronaldo Vieira in mezzo al campo per sostituire uno tra Bellemo e Meulentsteen, in difesa invece comandano i veterani Simone Romagnoli e Bereszynski con Vismara che al momento è preferito a Ravaglia tra i pali.

Probabili formazioni Serie B/ Moduli, mosse e scelte degli allenatori (3^ giornata, 27-28 agosto 2024)

Attaccante di lusso anche per il Bari di Moreno Longo, nelle probabili formazioni Serie B è già protagonista Lasagna andato in gol nel pareggio contro il Sassuolo, partendo sulla trequarti insieme a Sibilli con Novakovich da prima punta. Morachioli, Bellomo, Manzari e Sgarbi rappresentano folte alternative tra le linee o per cambiare assetto, in mezzo al campo Maiello è un’opzione top per far rifiatare Benali o Valerio Mantovani, sulle fasce laterali c’è invece Matino con Oliveri e Dorval. Per quanto riguarda la difesa, davanti al portiere Radunovic (bel ballottaggio con Pissardo) per il momento si è abbassato Maita, interessante soluzione tattica, per fare reparto con Pucino e Vicari, da non sottovalutare Obaretin e Matino.