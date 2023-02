Probabili formazioni Serie B/ Dubbi e scelte degli allenatori, 23^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CHI GIOCA OGGI?

La Serie B ritorna protagonista naturalmente anche nel primo weekend del mese di febbraio, il campionato cadetto infatti ha in programma la sua ventitreesima giornata, che sarà per la Serie B il quarto turno sia del girone di ritorno sia dell’anno solare 2023. Saranno molto importanti le mosse degli allenatori per quanto riguarda le probabili formazioni di Serie B in questo turno che arriva subito dopo la chiusura della sessione di calciomercato invernale, il che francamente dal punto di vista degli allenatori costituisce certamente una buona notizia.

Ricordiamo allora che le partite di Serie B ci terranno compagnia ampiamente oggi, perché nelle prossime ore ci saranno in programma sette sfide (tutte in orario pomeridiano di cui un posticipo) e poi si proseguirà anche nella giornata di domenica con il doppio posticipo che caratterizzerà questo turno della cadetteria. Certamente, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie B è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare delle partite in programma oggi, sabato 4 febbraio 2023, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie B in questa 23^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LE MOSSE DEGLI ALLENATORI

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO VENEZIA

La partita con cui apriamo la nostra panoramica sulle probabili formazioni di Serie B è Benevento Venezia, perché metterà di fronte due formazioni con passati recenti anche gloriosi (cioè passaggi in Serie A per entrambe), ma che adesso si ritrovano nei bassifondi della classifica e quindi daranno vita a un vero e proprio scontro salvezza. Per il Benevento di mister Fabio Cannavaro si arriva dalla sconfitta contro la capolista Frosinone, possiamo schierare un modulo 3-5-2 con Veseli, Pastina e Capellini nella difesa a tre davanti al portiere Paleari; a centrocampo ecco la folta linea a cinque con El Kaouakibi, Acampora, Tello, Schiattarella e Foulon da destra a sinistra; infine il tandem d’attacco formato da Pettinari e Simy.

Per il Venezia di mister Paolo Vanoli si riparte invece dal pareggio per 1-1 nel derby veneto contro il Cittadella, anche per i lagunari si potrebbe ipotizzare come modulo di riferimento il 3-5-2 con Joronen in porta, protetto dai tre difensori Svoboda, Busato e Ceppitelli; a centrocampo invece potrebbero trovare posto da destra a sinistra Candela, Andersen, Tessmann, Jajalo e infine Zampano, mentre il tandem d’attacco titolare per il Venezia potrebbe essere formato da Johnsen e Pohjanpalo.











