Probabili formazioni Serie B/ Le mosse dei tecnici per le sfide della 35^ giornata

Stiamo per entrare nel vivo della 35^ giornata del campionato cadetto e siamo giustamente impazienti di conoscere quali saranno le prossime mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie B. Siamo infatti verso ormai la conclusione della stagione regolare del secondo campionato italiano e con pochi punti ancora in palio e tanti verdetti ancora da decidere, capiamo subito il peso delle sfide che ci attenderanno già a oggi. A cui però non tuti gli allenatori potranno presentarsi a ranghi completi, considerati i tanti infortuni che sono già occorsi e una inevitabile stanchezza, che sarà da gestire. Non sarà dunque facile gestire i propri giocatori, neppure alla vigilia di questa 35^ giornata, che si annuncia bollente. Andiamo allora ad esaminare da vicino, partita per partita, quali saranno i dubbi, i ballottaggi e le mosse dei tecnici per le probabili formazioni di Serie B, per i match in programma oggi, venerdì 17 luglio.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA FROSINONE

Nell’anticipo della Serie B, i delfini punteranno al 4-3-3 come modulo, dove in mediana non mancheranno Busellato, Palmiero e Memushaj. Spazio al 3-5-2 per il Frosinone, dove vedremo confermati dal primo minuto nell’ampio centrocampo Rohden, Gori e Paganini: D’Elia e Salvi saranno i titolari in corsia.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO LIVORNO

Nella 35^ giornata Inzaghi punterà ancora al 4-3-3 per gli stregoni, che in attacco vedrà titolari Kragl, Moncini e Di Serio. Sarà 3-5-2 per lo schieramento dei toscani, dove in attacco sono sicuri della maglia da titolare, ancora una volta Murilo e Pallecchi.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA ASCOLI

Oggi Venturato non dovrebbe discostarsi dal 4-3-1-2 come modulo: a centrocampo dunque dovremmo vedere dal primo minuto Vita, Pavan e Gargiulo. Dovrebbe essere una mediana a 4 invece per i piceni, dove non mancheranno dal primo minuto Sernicola, Cavion, Brlek e Padoin.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE SALERNITANA

Irrinunciabile, anche in vista della 35^ giornata della Serie B un attacco a due punte per i pitagorici, dove troveranno posto Messias e Simy (questo fresco di gol nella sfida col Pordenone). Risponderà con un ottimo tridente la Salernitana, formato da Gondo, Maestro e Lombardi.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI ENTELLA

Per le probabili formazioni di Serie B, i toscani oggi non rinunceranno al classico 4-3-3, che pure vedrà ancora una volta titolari in attacco Bajrami, Mancuso e Tutino. Spazio al 4-3-1-2 invece per l’Entella, dove in avanti saranno ancora favoriti Rodriguez e De Luca, con Schenetti posto sulla trequarti.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA CHIEVO

Nel big match di casa Caserta disporrà le vespe con il 4-3-3, ma occhio in difesa dove mancherà Vitello, squalificato. Sarà pure schieramento a 4 per la difesa dei clivensi che per la trasferta in terra campana punteranno ancora su Leverbe e Rigione al centro, con la coppia Dickmann-Renzetti in corsia.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA CREMONESE

Nella 35^ giornata di campionato, Cosmi punterà ancora sul 3-5-2, che dunque vedrà confermati in attacco Iemmello e Melchiorri, anche se certo non mancano valide alternative dalla panchina. Sarà 4-3-3 per la Cremonese, con in attacco confermati al primo minuto ancora una volta Gaetano, Ciofani e Piccoli: pure scalpitano dalla panchina Celar, Parigini e Mogos.

PROBABILI FORMAZIONI PISA TRAPANI

Spazio al consueto 3-5-2 per il Pisa questa sera: qui non mancheranno Vido (fresco di gol con l’Entella) e Marconi, come doppia punta d’attacco. Sarà modulo speculare per il Trapani, che però in attacco si affiderà a Piszczek e Pettinari, questo miglior bomber della Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE COSENZA

Per le probabili formazioni di Serie B, Tesser punterà ancora su una difesa a 4 di fronte a Bindi: qui stazioneranno con la maglia da titolare Vogliacco, Camporese, Bassoli e De Agostini. Contro i ramarri, i bruzi dovrebbero affidarsi a una difesa a tre, che vedrà titolari Legittimo, Idda e Anibal, con Saracco fedele tra i pali.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA VENEZIA

Liguri in campo con il 4-3-3: qui non mancheranno dal primo minuto in attacco Mastinu, Gudjohnsen e Gyasi, anche se rimane a disposizione Ragusa. Sarà a due punte il modulo offensivo dei lagunari, che però risulteranno privi di Montalto, fermato dal giudice sportivo, dopo la sfida col Pescara.



