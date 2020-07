Video/ Crotone Pordenone (1-0): highlights e gol. La decide Simy al 45′! (Serie B)

Grazie al video di Crotone Pordenone ci troveremo di fronte a una vittoria per 1-0 con comunque molte occasioni da una parte e dall’altra. Pronti via Molina è scatenato e mette dentro un paio di palloni molto interessanti. Ci prova poi Zanellato al minuto 25, la sua conclusione è forte e precisa ma si perde di pochissimo al lato. Ha poi una grande occasione Messias che calcia da fermo e trova la porta, Bindi però blocca senza problemi. La prima occasione per gli ospiti arriva al minuto 35, ci prova Candellone con la palla che fa la barba al palo. Al 40esimo i neroverdi hanno una doppia occasione. Tremolada prende in pieno Cordaz, la palla arriva a Pobega che si divora un gol già fatto dal dischetto. La rete decisiva la sigla Simy alla fine del primo tempo con un colpo di testa improvviso su assist proprio di Molina. Nella ripresa ci prova la squadra ospite in più di un’occasione, con Gavazzi, entrato a gara in corsa, che calcia forte e rasoterra da dentro l’area di rigore e sfiora la porta avversaria. Al novantesimo Cordaz viene spiazzato da un mancino velenosissimo di Chiaretti che termina sul fondo.

LE DICHIARAZIONI

Alla fine di Crotone Pordenone ha parlato Vladimir Golemic, ecco le sue parole a Dazn: “Devo fare i complimenti a tutta la squadra, siamo un gruppo devastante. La partita l’avevamo preparata al meglio e sapevamo che sarebbe stata dura. Vincere ogni contrasto era l’obiettivo per fare la differenza e alla fine abbiamo vinto. Per la Serie A era fondamentale vincere oggi e tenere a distanza le inseguitrici. Dobbiamo vincerle tutte da qui alla fine. L’abbiamo vinta grazie alla grande voglia di tutta la squadra. Volevamo i tre punti e ce l’abbiamo fatta. La Salernitana? Sarà un’altra finale e vogliamo vincerla. Ora non c’è tempo per festeggiare che tra pochi giorni si torna a giocare”.

IL TABELLINO

Crotone Pordenone 1-0 (1-0 pt)

Marcatori: 45′ p.t. Simy

Crotone (3-5-2): Cordaz; Curado, Golemic, Cuomo; Gerbo (90+1′ Mazzotta), Benali, Barberis, Zanellato (66′ Jankovic), Molina; Messias (87′ Gomelt), Simy (90+1′ Maxi Lopez). All. Stroppa.

Pordenone (4-3-1-2): Bindi; Vogliacco, Camporese, Bassoli (71′ Almici), De Agostini; Pobega (82′ Chiaretti), Burrai (82′ Misuraca), Mazzocco; Tremolada (57′ Gavazzi); Ciurria, Candellone (57′ Bocalon). All. Tesser.

Arbitro: Abbattista di Molfetta

Ammoniti: 50′ De Agostini (P), 76′ Burrai (P), 78′ Vogliacco (P), 85′ Cuomo (C)

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI CROTONE PORDENONE

© RIPRODUZIONE RISERVATA