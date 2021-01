Probabili formazioni Serie B/ Le mosse e le scelte dei tecnici per la 20^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CHI IN CAMPO OGGI?

Alla vigilia di un nuovo intensissimo turno per il campionato cadetto, serve ora andare ad esaminare da vicino anche le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie B, per le sfide della 20^ giornata. Siamo infatti ben curiosi di scoprire dubbi e ballottaggi in corso nei vari spogliatoi e le scelte degli allenatori, che pure potrebbero riservarci non poche sorprese. Ricordiamo infatti che alla vigilia del turno vi è sempre grande incertezza: pesano sulle scelte degli allenatori assenze e infortuni come pure anche le ultime trame del calciomercato invernale, ancora in corso. Non ci resta comunque cena andare a controllare, match per match e a partire dagli incontri previsti oggi, 30 gennaio 2021, quali potrebbero essere le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie B per le sfide della 20^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI BRESCIA

Per la sfida al Del Duca i piceni opteranno per il 4-3-1-2, dove Sottil non rinuncerà a Bajic e Tupta come doppia punta. La leonessa risponderà con il 3-4-3, dove pure in attacco sarà spazio per Donnarumma e Aye sull’esterno del tridente e per Jagiello, che prenderà il posto dello squalificato Spalek.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI FROSINONE

Per le probabili formazioni di Serie B, i toscani di Dionisi non dovrebbero discostarsi dal classico 4-3-1-2, dove pure in difesa sarà spazio per Casale e Nikoulaou al centro, come per il duo Fiamozzi-Parisi, atteso sulle fasce esterne. Sarà invece difesa a tre per i canarini, con la riconferma di Szymiski, Ariaudo e Brighenti, schierati ovviamente davanti al numero 1 Bardi.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA COSENZA

Al Comunale di Chiavari, la Virtus potrebbe riprovarci con il 4-3-1-2, dove pure a centrocampo sarà posto per Brescianini in cabina di regia: al suo fianco si faranno avanti Settembrini come Koutsouplas, questo poi andato a segno contro il Pisa pochi giorni fa. Centrocampo a 4 per i bruzi, dove pure mancherà Corsi, squalificato dopo la partita col Pordenone: Ba, Bittante e Vera Ramirez non dovrebbero invece mancare.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE LECCE

Per le probabili formazioni di Serie B, oggi i ramarri saranno in campo con l’abituale 4-3-1-2, dove in attacco sarà riconferma per Diaw e Butic, mentre uno tra Zammarini e Musiolik agiranno sulla tre quarti. Per i giallorossi spazio a un attacco a tre con Stepinski prima punta, accompagnato da Henderson e Mancosu (questo fresco di gol contro l’Empoli pochi giorni fa).

PROBABILI FORMAZIONI PISA REGGIANA

Nella 20^ giornata di campionato, i toscani saranno in campo seguendo il solito 4-3-1-2: ecco Caracciolo fresco di gol contro l’Entella pronto dal primo minuto al centro del reparto difensivo al fianco di Benedetti, mentre Birindelli e Lisi agiranno in corsia. Difesa a 4 anche per la Reggiana, dove Alvini confermerà al centro Ajeti come Rozzio: ai lati si faranno avanti Gyamfi e Libutti, mentre Cerofolini agirà tra i pali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA