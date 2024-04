Probabili formazioni Serie B/ Mosse e scelte degli allenatori per la 34^ giornata (19-20 aprile 2024)

Stiamo entrando nel gran finale del campionato, l’appuntamento è quindi imperdibile con la nostra analisi delle probabili formazioni di Serie B in vista della trentaquattresima giornata del campionato cadetto, che ci fa compagnia già con ben due anticipi al venerdì. Questa sarà l’ultima settimana completa a disposizione degli allenatori, poi si gareggerà a ritmi davvero intensi per arrivare fino all’ultima giornata venerdì 10 maggio e poi naturalmente a playoff e playout.

Insomma, stiamo entrando in un periodo nel quale le scelte degli allenatori circa moduli e titolari saranno davvero fondamentali. La lotta è serrata per la promozione, per accedere ai playoff, per salvarsi: punti pesanti per tutti, partite combattute e avvincenti, in cui bisognerà dare il massimo per ottenere gli obiettivi che ogni formazione insegue fin dall’inizio del campionato ormai otto mesi fa. Ecco perché siamo davvero curiosi di scoprire che cosa ci diranno le probabili formazioni di Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: QUALI SARANNO LE SCELTE DEGLI ALLENATORI?

FOCUS PALERMO PARMA

Non servono grandi spiegazioni per identificare Palermo Parma come la partita più interessante della giornata anche in ottica probabili formazioni di Serie B. Il Palermo arriva da un pareggio a Cosenza, il nuovo allenatore Michele Mignani dovrebbe giocarsi tutto ai playoff, dove la presenza dei rosanero siciliani può già essere considerata una certezza, essendo in ritardo per la lotta per le promozioni dirette ma con un bel vantaggio su chi invece sta cercando di qualificarsi. A proposito della lotta per il primato, naturalmente il Parma capolista vuole chiudere la pratica il prima possibile: la capolista emiliana arriva dalla vittoria contro lo Spezia nella scorsa giornata e ha ben 69 punti in classifica.

Per il Palermo di Michele Mignani potremmo indicare un modulo 3-4-1-2, con questi possibili undici titolari dal primo minuto: in porta Pigliacelli; davanti a lui i tre difensori che potrebbero essere Diakitè, Lucioni e Ceccaroni; linea a quattro invece a centrocampo, dove da destra a sinistra dovrebbero agire Di Mariano, Segre, Gomes e Lund; infine, il reparto offensivo del Palermo potrebbe vedere protagonista innazitutto il trequartista Di Francesco e davanti a lui le due punte Brunori e Mancuso. La replica del Parma di Fabio Pecchia dovrebbe invece concretizzarsi nel modulo 4-2-3-1: quanto ai nomi dei titolari, qui possiamo indicare l’estremo difensore Chichizola protetto dalla retroguardia a quattro con Delprato, Osorio, Circati e Zagaritis da destra a sinistra; in mediana spazio alla coppia Cyprien-Hernani; sulla trequarti ecco invece per il Parma come possibili titolari Man, Bernabé e Mihaila alle spalle del centravanti Charpentier.











