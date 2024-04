Probabili formazioni Serie B/ Mosse, moduli e scelte degli allenatori (35^ giornata, 26-27 aprile 2024)

La posta in palio è sempre più alta e di conseguenza sono sempre più delicate anche le mosse degli allenatori per quanto riguarda le probabili formazioni di Serie B in vista della trentacinquesima giornata del campionato cadetto. Fra il turno infrasettimanale che ci sarà mercoledì 1° maggio e la conclusione fissata per venerdì 10, ecco che nello spazio di quindici giorni tutti giocheranno ben quattro partite, ulteriore variabile in più della quale bisognerà tenere conto.

Dosare le forze potrebbe essere fondamentale, anche perché siamo alla fine di un cammino come sempre lungo e impegnativo per la Serie B, d’altro canto però gli allenatori chiederanno uno sforzo ai loro giocatori più rappresentativi, perché ogni punto potrebbe fare la differenza e naturalmente i migliori devono dare qualcosa in più alle loro squadre. Insomma, è facile capire che le probabili formazioni di Serie B saranno davvero intriganti…

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: SCOPRIAMO LE ULTIME NOTIZIE SULLA 35^ GIORNATA

CHI GIOCHERÀ STASERA IN PISA CATANZARO?

Cominciamo allora da uno dei due anticipi il nostro “volo” sulle probabili formazioni di Serie B e scegliamo Pisa Catanzaro: quinta posizione per i calabresi, che puntano alla migliore posizione possibile nella griglia dei playoff, che li vedranno sicuramente protagonisti. Il raggiungimento del medesimo traguardo è invece il grande obiettivo del Pisa, che al momento sarebbe fuori dalla zona playoff per un solo punto e cerca uno scatto in avanti con la bella sfida di stasera.

Alberto Aquilani, allenatore dei padroni di casa del Pisa, dovrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1, con Moreo favorito ma con concorrenti per il ruolo di prima punta, mentre Tramoni potrebbe essere la variabile per quanto riguarda il trio che dovrà agire sulla trequarti offensiva dei nerazzurri toscani; gli ospiti del Catanzaro di mister Vincenzo Vivarini potrebbero invece avere il 4-4-2 come modulo di riferimento e in attacco i due possibili titolari dovrebbero essere capitan Iemmello ed Ambrosino, mentre la difesa si basa su Fulignati come ultimo baluardo.











