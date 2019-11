Probabili formazioni Serie B/ Le scelte degli allenatori in vista della 12^ giornata

Il secondo campionato è protagonista anche in questo fine settimana ed è tempo di controllare quali saranno le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie B dei match di questa 12^ giornata di campionato. Ricordiamo poi che dopo questo turno, come la prima serie, anche la cadetteria si fermerà per consentire una nuova sosta per le nazionali: sarà dunque bene chiudere questo periodo con un successo. Per farlo però bisognerà fissare gli schieramenti che saranno in campo con grande attenzione: andiamo allora ad esaminare da vicino le scelte dei tecnici per le probabili formazioni di Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA PORDENONE

Per la 12^ giornata di campionato la Virtus sarà in campo ancora con il 3-4-1-2, che vedrà in difesa Coppolaro, Chiosa e Poli, questo andato in gol con la Salernitana solo poco fa. I ramarri saranno in campo con uno schieramento simile, ma in difesa saranno De Agostini, Camporese, Vogliacco e Semenzato a porsi di fronte al numero 1 Di Gregorio.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA BENEVENTO

Per le probabili formazioni di Serie B, le vespe oggi saranno in campo col consueto 4-2-3-1, dove Forte sarà la prima punta titolare. Il Benevento in attacco vedrà invece titolari Sau e Coda, a secco da un poco.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA CITTADELLA

Per gli umbri sarà indispensabile anche in questa sfida Iemmello, re del gol della cadetteria e a segno anche nel precedente turno di Serie B: con lui spazio in attacco a Buonaiuto. Toccherà invece alla coppia Diaw-Luppi prendersi la responsabilità di violare lo specchio avversario, nel 4-3-1-2 del Cittadella.

PROBABILI FORMAZIONI PISA SPEZIA

All’Anconetani ecco che i nerazzurri scommetteranno ancora sul 4-3-1-2, con Marconi e Fabbro titolari in avanti con il sostegno di Seiga sulla trequarti. Sarà un semplice 4-3-3 il riferimento dei liguri, con Bidaoui, Gudjohnsen e Ragusa in attacco.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA LIVORNO

Per la 12^ giornata i lagunari non rinunceranno al 4-3-1-2, che vedrà in difesa Fiordaliso e Ceccaroni ai lati e il duo Modolo-Cremonesi al centro. I toscani invece punteranno su una difesa a tre davanti a Zima, con Boben, Gonnelli e Di Gennaro titolari dal primo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI PESCARA

I toscani per questo turno non rinunceranno al 4-3-2-1, che nella mediana vedremo titolari ancora una volta Frattesi, Stulac e Bandinelli. Sarà invece uno schema a tre per il centrocampo dei delfini, dove però troveranno posto dal primo minuto Memushaj, Palmiero e Busellato.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE SALERNITANA

Grigiorossi in campo in casa con il 4-3-1-2, con il duo Terranova-Ravanelli (Caracciolo è fuori per squalifica) al centro del reparto difensivo davanti a Ravaglia: Bianchetti e Migliore si accomoderanno in corsia. Risponderà la Salernitana con il 3-5-2 che in difesa vedrà titolari ancora Pinto, Migliorini e Karo.

PROBABILI FORMAZIONI TRAPANI COSENZA

Per le probabili formazioni di Serie B, i siciliani faranno affidamento al 4-3-1-2, dove però mancherà Nzola, squalificato nel precedente turno di campionato. Il Cosenza scommetterà sul 4-3-3, che in attacco vedrà Baez, Riviere e Carretta.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE CHIEVO

Domenica i canarini saranno sempre in campo con il 3-5-2, con in difesa con la maglia da titolare Salvi, Ariaudo e Capuano. Sarà invece un reparto a 4 per la difesa dei clivensi, con Vaisanen e Cesar al centro, e il duo Dickmann-Cotali in corsia.



