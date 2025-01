PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: IN PIENO CALCIOMERCATO

La sessione di calciomercato aperta è una delle variabili più significative per la nostra consueta analisi circa le probabili formazioni Serie B. La sosta invernale è ormai già alle spalle, siamo nel girone di ritorno e il lavoro sul campo si accompagna alle mosse delle società per provare a rafforzare le rose a disposizione degli allenatori per quanto resta del campionato. Unitamente a tutte le altre variabili che naturalmente a ogni giornata possono influire sulle scelte, sarà un aspetto da tenere in considerazione per le probabili formazioni Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: FOCUS SU BARI BRESCIA

Bari Brescia potrebbe essere la partita più stuzzicante del sabato, tra due big di notevole blasone che però sono per così dire ancora alla ricerca del loro ruolo in questo campionato. Il Bari è di poco dentro alla zona playoff, il Brescia è in mezzo al guado tra obiettivi ambiziosi e rischi concreti, di certo tutto è ancora possibile e allora adesso è meglio analizzare le possibili mosse dei due allenatori e capire quindi chi potrebbero essere i titolari nelle probabili formazioni Serie B.

Il Bari di Moreno Longo dovrebbe affidarsi a un modulo 3-5-2 con la spina dorsale formata dal portiere Radunovic, Vicari che sarà il perno centrale della difesa a tre, l’ex di turno Benali che avrà lo stesso ruolo nel centrocampo schierato a cinque, infine il tandem d’attacco Falletti-Lasagna. Proprio il reparto d’attacco potrebbe essere fonte di problemi per l’allenatore ospite Pier Paolo Bisoli a causa di alcune defezioni nel Brescia, le Rondinelle di conseguenza potrebbero presentarsi allo stadio San Nicola con un modulo 4-3-2-1 ad albero di Natale con Galazzi e Nuamah sulla trequarti alle spalle del centravanti Bianchi.